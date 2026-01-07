Fiesta de la Confluencia 2026: la grilla completa de cuatro noches de música para todos los gustos

Serán cuatro días intensos de música en vivo que convertirán a Neuquén en el epicentro del entretenimiento nacional.

La Fiesta de la Confluencia 2026 se vivirá del 5 al 8 de febrero próximo

La 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia ya tiene su programación completa para todos los que quieran disfrutar el festival más convocante del país bajo el entorno único de la Isla 132, en la costa del río Limay

Serán cuatro días intensos de música en vivo que convertirán a Neuquén en el epicentro del entretenimiento nacional. Abrirá sus puertas el 5 de febrero y a lo largo de cada jornada las propuestas serán para todos los gustos, la variedad de géneros se apoderará del escenario principal y tampoco faltarán los artistas regionales ganadores del certamen Pre Confluencia.

La noche del jueves 5 de febrero arrancará con Rombai y Migrantes garantizando una apertura para bailar sin parar; también Luciano Pereyra deleitará con su música y el cierre será a toda cumbia clásica con Karina .

karina-cantante-portada

El viernes 6 será la jornada del trap y el reguetón con FMK, Lautygram, Tuli y Roze, mientras que Angela Torres aportará su pop rock, y Luckra brillará en el escenario dando el cierre a la segunda noche.

Luckra-Zumba

El sábado 7 será el día del rock nacional: La Beriso, Bersuit Vergarabat y Kapanga harán vibrar a todos los fanáticos, luego NTVG completará una jornada que promete reunir a toda la familia con sus clásicos.

El domingo 8 la movida urbana volverá a apropiarse del escenario junto a Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi, cerrando el festival con toda la energía de Trueno y sus infaltables versiones de rap y freestyle.

Trueno (3)

Los horarios de la Fiesta de la Confluencia 2026 día por día

Jueves 5 de febrero

18:20 Ganador Pre Confluencia

19:00 Migrantes

19:50 Ganador Pre Confluencia

20:30 Rombai

21:20 Marité Berbel

22:00 Luciano Pereyra

00:00 Karina

Viernes 6 de febrero

18:00 Ganador Pre Confluencia

18:40 Tuli

19:30 Lauty Gram

20:20 Ganador Pre Confluencia

21:00 Roze

22:00 FMK

23:20 Angela Torres

00:50 Luck-Ra

Drone noche - Fiesta de la Confluencia - Día 1

Sábado 7 de febrero

18:00 Ganador Pre Confluencia

18:40 Kapanga

19:50 Ganador Pre Confluencia

20:40 Bersuit

22:00 Comodines

22:40 La Beriso

00:10 NTVG

Domingo 8 de febrero