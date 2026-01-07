Fiesta de la Confluencia 2026: la grilla completa de cuatro noches de música para todos los gustos
Serán cuatro días intensos de música en vivo que convertirán a Neuquén en el epicentro del entretenimiento nacional.
La 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia ya tiene su programación completa para todos los que quieran disfrutar el festival más convocante del país bajo el entorno único de la Isla 132, en la costa del río Limay
Serán cuatro días intensos de música en vivo que convertirán a Neuquén en el epicentro del entretenimiento nacional. Abrirá sus puertas el 5 de febrero y a lo largo de cada jornada las propuestas serán para todos los gustos, la variedad de géneros se apoderará del escenario principal y tampoco faltarán los artistas regionales ganadores del certamen Pre Confluencia.
La noche del jueves 5 de febrero arrancará con Rombai y Migrantes garantizando una apertura para bailar sin parar; también Luciano Pereyra deleitará con su música y el cierre será a toda cumbia clásica con Karina.
El viernes 6 será la jornada del trap y el reguetón con FMK, Lautygram, Tuli y Roze, mientras que Angela Torres aportará su pop rock, y Luckra brillará en el escenario dando el cierre a la segunda noche.
El sábado 7 será el día del rock nacional: La Beriso, Bersuit Vergarabat y Kapanga harán vibrar a todos los fanáticos, luego NTVG completará una jornada que promete reunir a toda la familia con sus clásicos.
El domingo 8 la movida urbana volverá a apropiarse del escenario junto a Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi, cerrando el festival con toda la energía de Trueno y sus infaltables versiones de rap y freestyle.
Los horarios de la Fiesta de la Confluencia 2026 día por día
Jueves 5 de febrero
- 18:20 Ganador Pre Confluencia
- 19:00 Migrantes
- 19:50 Ganador Pre Confluencia
- 20:30 Rombai
- 21:20 Marité Berbel
- 22:00 Luciano Pereyra
- 00:00 Karina
Viernes 6 de febrero
- 18:00 Ganador Pre Confluencia
- 18:40 Tuli
- 19:30 Lauty Gram
- 20:20 Ganador Pre Confluencia
- 21:00 Roze
- 22:00 FMK
- 23:20 Angela Torres
- 00:50 Luck-Ra
Sábado 7 de febrero
- 18:00 Ganador Pre Confluencia
- 18:40 Kapanga
- 19:50 Ganador Pre Confluencia
- 20:40 Bersuit
- 22:00 Comodines
- 22:40 La Beriso
- 00:10 NTVG
Domingo 8 de febrero
- 18:00 Ganador Pre Confluencia
- 18:40 Femi
- 19:50 Ganador Pre Confluencia
- 20:40 Tizishi
- 22:00 La Joaqui
- 23:40 Dillom
- 00:10 Trueno
