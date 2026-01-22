Javier Milei firmó la integración de Argentina al "Consejo de la Paz" de Donald Trump

El mandatario de Estados Unidos presentó la creación de este Consejo en Davos y destacó que "Hoy el mundo está más pacífico que hace un año".

Este jueves, en el marco de su participación en el Foro de Davos en Suiza, el presidente Javier Milei firmó la integración de la Argentina al Consejo de Paz que creó Donald Trump .

" Mucha gente está feliz con lo que estoy haciendo. Hoy el mundo está más pacífico que hace un año", señaló el presidente estadounidense, quien además dijo en un discurso: "Capturamos a (Nicolás) Maduro y los venezolanos están felices".

Cerca de 35 países habrían aceptado unirse al proyecto, según dijo un alto funcionario del gobierno estadounidense a reporteros, y 60 fueron invitados a participar. Javier Milei es uno de ellos.

Este nuevo organismo tiene como principal objetivo conseguir acuerdos para frenar los conflictos en zonas de guerra y bregar por la paz en el mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmilei_english/status/2014287406317351275?s=20&partner=&hide_thread=false President @JMilei signs as a founding member of the Board of Peace, together with @realDonaldTrump. MAGA pic.twitter.com/W68r472Rwu — Milei in English - Official Account (@jmilei_english) January 22, 2026

Trump destacó su gestión para ponerle fin a conflictos bélicos: "El mundo es más pacífico"

Algunos de los miembros fundadores del comité ejecutivos son el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Con elogios a sí mismo y su gestión, el republicano destacó su rol en el desenlace de ocho conflictos bélicos en nueve meses. "En el Consejo hay países que nunca se pensó que se iban a involucrar, pero lo están", destacó y extendió su agradecimiento a esas naciones presentes.

En tanto celebró haber puesto fin a "guerras que llevaban décadas”. "He llegado a grandes acuerdos con líderes en todo el mundo; el mundo es más pacífico", subrayó.

trump consejo de paz

La creación de este Consejo se produce en el marco de un cierto enojo y recelo por parte del mandatario estadounidense, al no haber conseguido el Premio Nobel de la Paz. El galardón recayó, en cambio, en la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien incluso le regaló su medalla.

La fundación del Nobel aclaró que aunque la insignia cambiara de manos, el título permanecería por siempre en manos de la venezolana, quien fue seleccionada por su lucha en favor del retorno de la democracia en su país.

El liderazgo del organismo recae en el propio Trump. La membresía está abierta a todos los países, que pueden sumarse de manera gratuita durante los primeros tres años, aunque se ha establecido la opción de un "asiento permanente" mediante un pago de 1.000 millones de dólares.

Durante su discurso, el presidente de EE.UU sostuvo que "la combinación del consejo de paz con el tipo de personas que tenemos aquí, junto con las Naciones Unidas, puede ser algo muy, muy único para el mundo".

consejo de paz

Qué dijo Milei en su intervención en el Foro de Davos

El presidente Javier Milei se presentó este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, en una intervención que genera expectativa por el tono político e ideológico que utilizará. Su discurso llega luego de las palabras de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

En el comienzo de su discurso, el mandatario recordó su intervención del 2025, y destacó: "Mostré que las agendas y las políticas que se venían impulsando, desde los distintos organismos y foros internacionales, no eran ni más ni menos que un conjunto de políticas socialistas arropadas de modo elegante para engañar a personas de almas nobles y bellas", expresó desde Davos el presidente libertario.

Por otro lado, el libertario destacó en su exposición desde Suiza que "el único sistema justo es el capitalismo de libre comercio" ya que se reconocen "dos derechos fundamentales como la vida y la libertad".