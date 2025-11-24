Federal A: un hincha de Douglas Haig se metió a la cancha para pegarle al árbitro

Durante la ida de las semifinales para ascender a la Primera Nacional, un hincha se coló en el campo de juego para agredir al juez.

El fútbol argentino atraviesa un momento complejo en todas sus divisiones con fuertes cuestionamientos para la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por los problemas arbitrales que está registrando y también críticas por el título que le otorgó a Rosario Central tras una reunión del Comité Ejecutivo.

En ese contexto de dudas, sospechas, polémicas por quienes imparten justicia, entre otros problemas, también se registran incidentes donde los protagonistas quedan involucrados. En las últimas horas el encuentro entre Douglas Haig de Pergamino y Atlético Rafaela por el Federal A quedó marcado por un hecho de violencia por el cual tuvo que intervenir la Policía que estaba presente para impedir que los enfrentamientos que puedan registrarse no pasen a mayores.

Todo ocurrió en el cierre del encuentro cuando el marcador del partido marcaba que la crema se imponía 2-1 en condición de visitante. En el tercer minuto de los cuatro adicionados, un hincha saltó el alambrado del estadio y fue a buscar al árbitro del encuentro Fernando Rekers de forma eufórica y con un visible enojo en su gestualidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fmumana95/status/1992772990023639546&partner=&hide_thread=false Esto pasó en la semifinal del #FederalA. #DouglasHaig perjudicado contra #AtlRafaela en la ida por el segundo ascenso a la #PrimeraNacional.



Cuando uno expresa que tensaron mucho la cuerda y está cerca de romperse, es justamente por estas cosas. Toda de Viamonte 1366. pic.twitter.com/WeVxfPeElR — Fede Umana (@fmumana95) November 24, 2025

Al divisar lo que estaba ocurriendo la Policía ingresó al lugar para frenar al invasor, quien al llegar a donde estaba el referí se resbaló y cayó al suelo. Cinco efectivos retiraron de la cancha al fanático mientras que el árbitro decidió terminar el partido un minuto antes de lo previsto.

Qué había dicho Tapia por las críticas por el arbitraje en el fútbol argentino

En pleno cierre de temporada, con el Reducido de la Primera Nacional por un ascenso y la recta final del Clausura en la Liga Profesional, el arbitraje volvió a quedar bajo fuego. Entre quejas, sospechas y discusiones públicas, Claudio Chiqui Tapia tomó la palabra y dejó su postura bien marcada.

Durante su exposición en el Olé Summit, el presidente de la AFA afirmó que el foco suele ponerse de manera exagerada sobre los jueces. “Los partidos los ganan y los pierden los jugadores. A veces parece que ellos nunca se equivocan, o que los técnicos no fallan en los planteos. Siempre se termina diciendo que fue culpa del árbitro”, sostuvo. También remarcó que existe un sesgo en la difusión de errores: “Quien mira todos los partidos sabe que hay fallas humanas que los medios ni muestran. Tan malo el arbitraje argentino no es”.

Tapia también se refirió directamente a las acusaciones que giran alrededor de Barracas Central y recordó que la suspicacia es histórica. “Siempre está la sugestión, siempre existió. Pasaba con Grondona y Arsenal. Dicen de Riestra, que estuvo 25 partidos sin perder de local… ¿Cómo lo van a favorecer tantos encuentros? También que Aldosivi iba a ser perjudicado porque soy sanjuanino. Perdió y San Martín descendió”, ejemplificó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1991251304979583255&partner=&hide_thread=false "NO SIEMPRE LA CULPA ES DEL ÁRBITRO. CUANDO UN EQUIPO PIERDE ES PORQUE EL OTRO LO SUPERA, NO ES POR UN ERROR ARBITRAL"



Chiqui Tapia, sobre el arbitraje argentino.



Olé Sports Summit pic.twitter.com/cWR1RopG0z — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2025

Las polémicas recientes alimentaron el debate: la semifinal entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que terminó en un escándalo a las piñas, y el 1-1 entre Barracas Central y Huracán, donde Frank Darío Kudelka terminó enfrentado con el árbitro Andrés Gariano.

Frente a ese clima, Tapia insistió en que la discusión debe contemplar el margen de error inevitable. “Sabemos que hay fallas humanas, decisiones tomadas en fracciones de segundo. El hincha siempre siente que lo perjudican”, explicó. Y cerró con una idea que buscó bajar tensiones: “No siempre es culpa del árbitro. Cuando un equipo pierde, es porque el otro lo supera. Hay errores arbitrales, claro, y trabajamos para corregirlos”.