Es española y su novio argentino: lanzan una original propuesta en Caviahue

La localidad sumó un atractivo turístico para la temporada primavera - verano. De qué se tratan las excursiones que ofrecen.

Esther Medina y Flavio Duplatt tuvieron un amor a primera vista con Caviahue y Copahue , un enamoramiento con su paisaje, su naturaleza y su gente. Ambos son prestadores turísticos en la especialidad de senderismo y geoturismo , ofrecen experiencias a turistas y residentes.

Brindan recorridos educativos y transformadores, “siempre abogando por la seguridad de las personas y el cuidado de los lugares visitados ”, resaltó la pareja.

Medina reside en el país hace muchos años, es española y licenciada en Geología y diplomada en Geoturismo. Junto a su pareja Flavio, oriundo de Chubut, llevan adelante excursiones en la zona. Un proyecto que combina aventura, ciencia y respeto por la naturaleza .

Duplatt acaba de ser habilitado por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial como el primer prestador turístico en la actividad de geoturismo de la provincia.

“Todo comenzó lejos de la montaña”, dijo Esther, en un tono de cuento con final feliz.

Durante años trabajaron como empleados en una empresa petrolera de primer nivel en Comodoro Rivadavia, “pero un día decidimos cambiar el rumbo, dejar la rutina corporativa y salir a conocer el mundo viajando con libertad”, comentó y agregó que “tras haber dado la vuelta por Sudamérica, llegamos a Caviahue-Copahue, y fue amor a primera vista”.

image

Estos amantes de la tierra, sienten que hay una “conexión profunda con el lugar” y que “esa pasión por la geología” los llevó a radicarse en Caviahue y crear la empresa Geoturismo Caviahue.

Cautivados por la energía volcánica, la pureza de su aire, el contraste de las araucarias con las fumarolas del volcán Copahue y la calidez de su gente, Esther y Flavio ya son parte de ese ecosistema en una comunidad que no termina de sorprender.

Qué actividades ofrecen

Desarrollan experiencias que invitan a interpretar el paisaje y descubrir la historia de la Tierra a través de recorridos, donde se interpreta la geología y se conoce la flora, fauna e historia de cada lugar.

image

“La idea es que sea una experiencia lo más completa y enriquecedora posible y no se quede solo en ir a sacar una foto bonita y volver”, resaltan y aseguran: “No se trata solo de observar rocas, montañas o ríos, sino de comprender cómo todo lo que vemos -el relieve, el suelo, el agua, la flora y la cultura local- forma parte de un mismo relato del territorio”.

Esther y Flavio realizan salidas y recorridos hacia los principales atractivos del Parque Provincial Copahue y sus alrededores, como el Volcán Copahue, el Salto del Agrio, las Cascadas del Agrio, los Riscos Bayos, la Laguna Hualcupén, la Laguna y Cascada Escondida, el Puente de Piedra, el Circuito Termal Las Máquinas y Copahue, Recorrido interpretativo hasta el Hito Fronterizo con Chile y Trekking nocturnos.

image

Las excursiones se llevan a cabo durante la temporada primavera-verano, desde octubre hasta mayo con salidas todos los días, incluso Navidad y Año Nuevo. Justamente, brindarán una propuesta especial para vivir la Navidad (25 de diciembre) y comenzar el año (1 de enero) con el ascenso al Volcán Copahue.

Los ascensos comienzan a las 7:30, mientras que las otras travesías inician a partir de las 9, adaptando los horarios según el tipo de salida y las condiciones climáticas.

image

Se trata de grupos de personas solas, en pareja, familias con hijos y adultos mayores de hasta diez personas. Un dato singular es que el diálogo entre los guías y los participantes se puede establecer en los idiomas español, inglés, francés y portugués, según la procedencia lingüística o requerimiento del cliente.

Para más información y reservas, contactarse a través del WhatsApp a los números 2281493909 y 2975146809, por Instagram en @geoturismo.caviahue o visitando el sitio www.geoturismocaviahue.com