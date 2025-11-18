Ciro Clemente: una historia de fútbol, familia y sueños de ascenso

El defensor viene de meter el gol para Independiente contra Petrolero y tiene la ilusión de llegar lejos en el Regional Amateur.

Mientras acomoda el rompecabezas de su vida cotidiana, Ciro Clemente charla con LMNeuquén. El defensor de Independiente de Neuquén viene de marcar un gol agónico para la victoria sobre Petrolero en Plaza Huincul por la quinta fecha del Regional Amateur , pero antes que jugador es papá y compañero de su pareja Stefanía.

Él tuvo dos hijos y ella cuatro, por lo que la familia ensamblada que construyeron les demanda una organización muy fina en el día a día. "Vivo en Plottier y tenemos las actividades en Neuquén así vamos y venimos dos veces por día. Nos ayudamos mucho con Stefi, la familia es lo más importante. Tenemos nuestras actividades, somos profes de fútbol, ella también juega en la primera de Independiente y yo dirijo, nos vamos arreglando como podemos. También me ayuda mucho mi mamá, es un kilombo pero lo vamos manejando", cuenta entre risas.

A sus 33 años, Ciro tiene un amplio recorrido en el fútbol, donde ha ido ganando experiencia y títulos como marcador central zurdo o incluso lateral.

Clemente es de Plottier y comenzó su carrera en El Porvenir, donde hizo dos años y tuvo a Maxi Maripil de técnico. Eso le abrió las puertas para ir a Independiente cuando "el Araña" era ayudante de Gustavo Coronel. Arrancó por la liga liga local y debutó en el Federal en 2016 con la camiseta del Rojo, teniendo destacadas actuaciones.

A mediados de 2017 se fue a jugar un semestre a San Martín de Mendoza, que en ese momento estaba en el Federal B. En estos años, también pasó por Sapere y en su momento volvió a El Porvenir.

"Tengo varios pasos por Independiente, esperemos que este sea el último y definitivo. Me quiero quedar acá, soy simpatizante del club y me gusta estar", indica sin dudarlo.

Un gol importantísimo y las ambiciones con Independiente

El grito en tiempo adicionado en el 1 a 0 contra Petro fue clave.

"El gol tardó pero por suerte llegó en el final del partido. Fue un centro buenísimo de Pablo Vergara que peina Mauri Villa y logré desmarcarme en área chica para poder empujarla. La verdad que un centro muy bueno de Pablo y la peinada de Mauri, excelente", cuenta sobre el tanto del último domingo.

independiente formación en petro

"En el primer tiempo jugamos mejor, tuvimos más espacios porque habían echado al 5 de ellos. En el segundo tiempo nos expulsaron a Manolo y se nos hizo difícil acomodarnos. Por suerte en el final la pudimos meter. Tuvimos buen juego por momentos pero nos faltaba el gol para llevarnos los tres puntos", expresa acerca del triunfo.

"En los Federales es más difícil convertir goles que en la liga. En el Regional hay menos margen de error y cuesta hacerlos. Cuando llegan, suelen ser para ganar o sacar un buen resultado", agrega el defensor.

El próximo domingo, con el empate le alcanzará al Rojo para entrar a los cruces, ya que suma siete unidades contra seis del Dino: "Sabíamos que íbamos a estar peleando el grupo con Maronese. Al ser una zona de tres pasa uno solo, así que el domingo es mata-mata. Queríamos ganar en Petrolero para tener dos resultados a favor en el último partido. Tienen jugadores interesantes, que conocemos hace mucho tiempo, va a estar muy bueno el partido del domingo. Esperemos que sea un resultado favorable para nosotros, estamos en nuestra casa y tenemos que seguir haciendo el trabajo que hacemos desde el principio de año que nos da buenos resultados".

Independiente es el equipo de Neuquén y Río Negro que más lejos llegó desde que se juega el Regional, ya que disputó una final por el ascenso. Con el mismo sueño a cuestas, Ciro y sus compañeros buscarán avanzar de fase y acercarse al sueño.