Salió el fallo de la polémica: cómo sigue la final del Pre Federal entre Pérfora y el Deca

Hay multas económicas tanto para el Verde como para el Club Pacífico tras el incidente que llevó a la suspensión del segundo punto de la serie.

Tras los descargos de los dos clubes y luego de casi cuatro días de espera, salió el fallo de la polémica. El Tribunal de Disciplina resolvió los pasos a seguir respecto del segundo punto de la final del Pre Federal, donde a falta de 1:54 y con Pérfora arriba por siete puntos sobre el Club Pacífico, el cotejo quedó en stand by.

Con las pruebas fílmicas, los argumentos vertidos por cada institución y el reglamento en la mano, el Tribunal resolvió que el encuentro se complete a puertas cerradas en el mismo reducto.

Siguiendo el mismo criterio que ya habían utilizado las autoridades en este torneo, la responsabilidad de la seguridad del espectáculo corre por el club anfitrión.

Por eso, Pérfora tendrá que hacerse cargo de los gastos del traslado y la logística para que la delegación del Deca regrese a Plaza Huincul y se completen los 114 segundos que le quedan al partido en cuestión.

Pero las puertas cerradas no serán solo para este segundo punto de la final, sino que en caso de necesitarse un cuarto juego en el estadio Oscar Piti Claris, también se disputará sin público en las tribunas.

Eso implica que hay chances de que cualquiera de los dos equipos se consagre campeón sin gente, una imagen que sería tristísima para el básquet neuquino y regional.

Sanción para el hincha que le arrojó la pelota a Maranguello y un integrante de la mesa de control

La raíz del conflicto se dio cuando a falta de 1:54, con el balón fuera de los límites del campo de juego, un espectador de Pérfora tomó y arrojó la pelota a Gustavo Maranguello. El jugador visitante acusó el golpe y ya no se jugó más.

pérfora pacífico

Después, Pacífico se dirigió a los vestuarios y "decidió unilateralmente retirar al equipo", según el fallo, alegando falta de seguridad.

Eso quedó registrado en el video de la transmisión y de ahí en más se cotejaron las versiones de los clubes con el comisionado técnico.

Pacífico denunció que un integrante de la mesa de control perteneciente a Pérfora agredió a una persona del cuerpo técnico de la visita. Sobre esa situación, se le aplicó tres partidos de pena al agresor y otros quince al espectador que le arrojó la pelota a Maranguello.

Las multas económicas

Además de hacerse cargo del traslado del rival para terminar el partido que fue suspendido, el Tribunal multó a Pérfora con 10 AJC (Arancel de Juez) por no haber garantizado el normal desarrollo del encuentro desde la seguridad.

Al mismo tiempo, Pacífico fue multado con la misma suma por haberse retirado del partido.

El monto sería de unos 330 mil pesos, aproximadamente, para cada uno.

Se estima que el segundo partido de la final se complete este viernes y el tercer punto iría el domingo en El Viejo Ramírez, aunque al momento de la publicación de esta nota esa información todavía no había sido oficializada.

Cabe mencionar que los cotejos en la capital neuquina sí tendrán público de ambas parcialidades.