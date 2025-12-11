Boca-River: AFA confirmó el fixture 2026 y ya hay fecha para el superclásico

La asociación publicó el calendario del próximo año con el partido entre el Xeneize y el Millonario confirmado.
La AFA publicó esta tarde el fixture de los torneos argentinos de 2026. Las fechas del Torneo Apertura ya tienen su programación, incluidos los dos superclásicos entre Boca y River. También ya se conocen las localías y los otros clásicos de la próxima temporada. Para el Clausura se sabe el orden de los partidos pero no las fechas de estos.
Los formatos del torneo serán iguales a los de este 2025: dos zonas de 15 equipos que se enfrentarán todos contra todos. Los ocho mejores de cada grupo pasarán a octavos de final de los playoff. Ambos torneos sumarán para la tabla anual, que entrega tres cupos para la Copa Libertadores.
Los fines de semana que se jugarán los superclásicos
El superclásico siempre es el partido que se lleva todos los focos de atención en el campeonato. Sin importar quien llega de mejor manera, el encuentro entre Boca y River siempre da que hablar. Aunque se encuentren en zonas diferentes, la AFA siempre pone el clásico interzonal para no perderse de esa fiesta.
En el Torneo Apertura, jugarán en la fecha 15 en el Estadio Monumental, el fin de semana del 19 de abril. En el Clausura, Boca recibirá a River en La Bombonera por el mismo número de fecha.
En el 2025, también se enfrentaron en dos ocasiones. En el Apertura, River venció 2-1 al Xeneize, con el recordado gol de Franco Mastantuono de tiro libre. En el Clausura, fue Boca el vencedor, por 2-0, con goles de Zeballos y Merentiel.
La programación de la primer fecha confirmada por la AFA
Se conoció la programación para los próximos torneos del 2026 y ya se sabe con quién arrancará cada equipo la primera fecha del Apertura, que comenzará el fin de semana del 25 de enero.
Por la zona A, los partidos más destacados son Boca - Riestra en La Bombonera, Independiente recibirá en el Libertadores de América a Estudiantes y San Lorenzo será local ante Lanus.
Por la zona B, River visitará a Barracas Central, Racing irá al Bosque para jugar ante Gimnasia de La Plata y Rosario Central recibirá a Belgrano. El interzonal de la primera jornada será Aldosivi - Defensa y Justicia.
El Clausura comenzará con los mismos partidos, con la localía invertida, aunque todavía no se conocen las fechas exactas de los partidos. Este torneo empezará tras el Mundial 2026.
Los otros clásicos que se jugarán en el Clausura
- Fecha 4: Huracán vs San Lorenzo (finde 8/2)
- Fecha 5: Gimnasia vs Estudiantes (finde 15/2)
- Fecha 8: Newell’s vs Rosario Central (finde 1/3)
- Fecha 11: Belgrano vs Talleres (finde 15/3)
- Fecha 14: Lanús vs Banfield (finde 12/4)
También, otros partidos que serán protagonistas de las diferentes fechas son los clásicos entre equipos grandes. Boca será el único en jugarlos todos, ya que comparte zona con San Lorenzo e Independiente, y sus dos partidos interzonales serán contra River y Racing.
- Fecha 6: Boca vs Racing (finde 22/2)
- Fecha 9: San Lorenzo vs Independiente (finde 8/3)
- Fecha 10: Boca vs San Lorenzo (semana 11/3)
- Fecha 14: Boca vs Independiente (finde 12/4)
- Fecha 14: Racing vs River (finde 12/4)
