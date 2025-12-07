Deportes La Mañana River Plate Golpazo: por la eliminación de Boca, River no jugará la próxima Copa Libertadores

River disputará en 2026 la Copa Sudamericana como consecuencia directa de su irregular temporada. El equipo quedó definitivamente relegado a ese torneo tras la eliminación de Boca, que era el único que podía darle la clasificación a la Libertadores si ganaba el Clausura. El Millonario ya no podrá analizar cálculos ni escenarios alternativos: lo cierto es que el club no participaba de esta competencia de segundo orden a nivel internacional desde 2015.

El pésimo año de River que corta una racha de 11 temporadas consecutivas La campaña explica la situación sin margen para interpretaciones: el elenco de Núñez terminó cuarto en el Apertura, quedó afuera en cuartos de la Libertadores, semifinalista en la Copa Argentina, octavo en el Clausura y cuarto en la tabla anual. La ilusión de alcanzar un repechaje hacia el máximo certamen continental se sostuvo hasta hoy únicamente porque los resultados ajenos prolongaban la expectativa. Sin embargo, la producción propia fue insuficiente y el equipo llegó al cierre del año en una posición incómoda, dependiendo incluso de su clásico rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/1997820591576072325&partner=&hide_thread=false Un campeón que vuelve: bienvenido @RiverPlate a la CONMEBOL #Sudamericana 2026. #LaGranConquista pic.twitter.com/W2wdhcnyCw — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 8, 2025 Con este desenlace, se interrumpen 11 temporadas consecutivas del club en la Copa, una marca que ningún argentino había igualado. Durante ese ciclo, La Banda acumuló 58 triunfos, 41 empates y 22 derrotas, con 207 goles a favor y 116 en contra; además, obtuvo dos títulos, jugó una final y alcanzó tres semifinales. Tanto bajo la conducción de Marcelo Gallardo, en nueve ediciones y media; como con Martín Demichelis, en una y media, nunca había quedado eliminado en fase de grupos. La nueva realidad representa un quiebre en una década de regularidad.