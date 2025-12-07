Golpazo: por la eliminación de Boca, River no jugará la próxima Copa Libertadores
El Millonario, que dependía de que su clásico rival le tendiera una mano, finalmente disputará la Sudamericana en 2026.
River disputará en 2026 la Copa Sudamericana como consecuencia directa de su irregular temporada. El equipo quedó definitivamente relegado a ese torneo tras la eliminación de Boca, que era el único que podía darle la clasificación a la Libertadores si ganaba el Clausura. El Millonario ya no podrá analizar cálculos ni escenarios alternativos: lo cierto es que el club no participaba de esta competencia de segundo orden a nivel internacional desde 2015.
El pésimo año de River que corta una racha de 11 temporadas consecutivas
La campaña explica la situación sin margen para interpretaciones: el elenco de Núñez terminó cuarto en el Apertura, quedó afuera en cuartos de la Libertadores, semifinalista en la Copa Argentina, octavo en el Clausura y cuarto en la tabla anual. La ilusión de alcanzar un repechaje hacia el máximo certamen continental se sostuvo hasta hoy únicamente porque los resultados ajenos prolongaban la expectativa. Sin embargo, la producción propia fue insuficiente y el equipo llegó al cierre del año en una posición incómoda, dependiendo incluso de su clásico rival.
Con este desenlace, se interrumpen 11 temporadas consecutivas del club en la Copa, una marca que ningún argentino había igualado. Durante ese ciclo, La Banda acumuló 58 triunfos, 41 empates y 22 derrotas, con 207 goles a favor y 116 en contra; además, obtuvo dos títulos, jugó una final y alcanzó tres semifinales. Tanto bajo la conducción de Marcelo Gallardo, en nueve ediciones y media; como con Martín Demichelis, en una y media, nunca había quedado eliminado en fase de grupos. La nueva realidad representa un quiebre en una década de regularidad.
La catástrofe económica que le espera a River en 2026
El impacto económico también será considerable. Mientras la Libertadores puede otorgarle al ganador hasta 38.330.000 dólares desde la fase 2, la Sudamericana ofrece 11.590.000 para el conjunto que consiga el título. La diferencia supera los 27 millones de dólares y compromete ingresos potenciales en diversos frentes. El máximo torneo es además el único que entrega puntos para la clasificación al Mundial de Clubes, lo que deja a River en una situación menos favorable rumbo a 2029. La caída de ingresos podría extenderse a la televisación, acuerdos de patrocinio y otros rubros.
En 2026, tras las vacaciones y la pretemporada, el Millonario deberá esperar el sorteo de la fase de grupos, previsto para mediados de marzo. Los otros 29 clasificados confirmados incluyen a Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Olimpia, Melgar, Defensor Sporting, Millonarios, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra, entre otros. Por ello, ya sin margen de error, buscará refuerzos de jerarquía.
