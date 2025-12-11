Di María despidió a Ariel Holan en redes sociales tras su sorpresiva salida de Rosario Central

El referente canalla se refirió en Instagram al anunció del club por la ida de su entrenador, tras ser campeón de la liga.

Di María despidió a Holan en sus redes sociales tras la salida del entrenador de Rosario Central.

Tras la reciente y sorpresiva salida del director técnico Ariel Holan de Rosario Central, el extremo Ángel Di María despidió al entrenador con una emotiva publicación que difundió en su usuario principal de redes sociales. El Canalla deberá buscar un entrenador para afrontar el 2026 con importantes competencias, incluida la Copa Libertadores.

El “Fideo” reposteó el mensaje del “Canalla” y dejó unas palabras de agradecimiento: “Muchas gracias por todo, Ariel. Por tus enseñanzas, por tu humildad, tu profesionalidad y por todo lo que hiciste por Rosario Central”.

“Lo mejor de todo lo que venga para ustedes” , cerró Ángel Di María el mensaje de redes sociales. El mensaje del campeón del mundo mostró un fuerte respaldo para el DT, que venía de ser campeón.

"MUCHAS GRACIAS POR TODO LO QUE HICISTE POR CENTRAL"



Las palabras de Ángel Di María para despedir a Ariel Holan, que sorpresivamente dejó la dirección técnica de Rosario Central.

La salida de Holan generó múltiples reacciones en el mundo canalla, ya que el entrenador mantenía una buena relación con varios referentes del plantel y había logrado consolidar una identidad de juego durante su ciclo. El mensaje de Di María, uno de los máximos ídolos del club, reflejó el aprecio que el cuerpo técnico supo ganarse puertas adentro.

Si bien la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador, el plantel continúa su preparación a la espera de definiciones. En este contexto, el respaldo público de figuras como Di María busca transmitir estabilidad y acompañamiento en un momento de transición deportiva.

Su paso por Rosario Central dejó una huella valorada por jugadores, hinchas y dirigentes, que ahora miran hacia adelante para encarar una nueva etapa en el proyecto futbolístico.

El comunicado de Rosario Central tras la salida de Holan

A través de las redes sociales, Central informó la situación de manera formal: "Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre".

Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central.

Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año.

Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club…

La noticia fue sorprendente en el fútbol argentino, ya que Central venía de ser el mejor equipo de la temporada, con el título que le otorgó la AFA por ser el que más puntos acumuló en la tabla anual. Además, Holan demostró un buen juego incluso cuando en el equipo todavía no estaba Di María.

Cuando el presidente canalla, Gonzalo Belloso, se sentó con el director técnico para diagramar la temporada siguiente, la negociación no llegó a buen puerto. Las partes no se pusieron de acuerdo en lo económico y lo deportivo y este jueves la institución anunció que Holan no sigue.

Las opciones para reemplazar a Holan en Central

El anuncio de la salida de Holan dejó un gran interrogante sobre el próximo entrenador del Canalla. Rosario Central jugará el próximo año la Copa Libertadores, por lo que puede ser un destino codiciado para los entrenadores.

Uno de los primeros nombres que salió fue el del Chacho Coudet, con un gran pasado en Central, aunque sería difícil. El candidato más fuerte parece ser Ramon Díaz, quien fue despedido del Inter de Porto Alegre hace algunas semanas.