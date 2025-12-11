Bombazo en el fútbol argentino: qué equipo importante de primera perdió a su DT

El mercado de pases ya empezó a moverse y un director técnico muy destacado dejó su cargo en un club importante.

Después de finalizar la participación para la mayoría de los equipos de primera división en el fútbol argentino , comenzó el rearmado de los diferentes planteles y cuerpos técnicos. En ese contexto, un entrenador muy importante dejó su cargo por no ponerse de acuerdo con la dirigencia del club para el cual trabajaba.

El 20 de noviembre pasado, AFA decidió darle un trofeo a Rosario Central de manera arbitraria, utilizando como argumento la buena campaña del equipo de Ariel Holan que fue el que más puntos sacó en el año y por eso se quedó con el primer boleto por tabla general para la Copa Libertadores del año que viene.

Si bien cuando le otorgaron el título de campeón anual el club fue muy criticado por el público de los otros equipos y generó el rechazo incluso de colegas, tanto el técnico como los jugadores y la dirigencia de la entidad de Rosario le dieron mucho valor al "logro".

belloso fatura holan

Cuando el presidente canalla, Gonzalo Belloso, se sentó con el director técnico para diagramar la temporada siguiente, la negociación no llegó a buen puerto. Las partes no se pusieron de acuerdo en lo económico y lo deportivo y este jueves la institución anunció que Holan no sigue.

El comunicado oficial

A través de las redes sociales, Central informó la situación de manera formal: "Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre".