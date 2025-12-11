River negocia para reforzarse con un actual compañero de Messi

En el comienzo del mercado de pases, el Millonario estaría tras los pasos de un jugador del Inter de Miami.

River busca a un compañero de Messi en el Inter de Miami para reforzarse.

River comenzó su búsqueda de refuerzos en este mercado de pases, y uno de los apuntados es uno de los compañeros de Lionel Messi en el Inter de Miami: Tadeo Allende . El delantero argentino fue clave en la obtención del título de la MLS, y Marcelo Gallardo posó sus ojos en él tras la salida de Miguel Ángel Borja .

La negociación por Allende no será fácil, ya que su pase pertenece al Celta de Vigo. Según información de algunos periodistas, el Millonario habría ofrecido un préstamo con opción de compra al elenco español.

En la MLS, Allende marcó 20 goles en 37 partidos , siendo una de las piezas clave del Inter de Miami para consagrarse campeón. Además, formó una dupla letal con Lionel Messi dentro de la cancha. El equipo estadounidense, dirigido por Javier Mascherano, pretende quedarse con el delantero, tras su gran temporada.

River Plate envió una oferta de PRÉSTAMO CON OPCIÓN por TADEO ALLENDE a Celta. Hizo 20 GOLES en 37 partidos en MLS.

Por otro lado, una de las dificultades de la operación puede radicar en el deseo del Celta de Vigo en vender al jugador, al que tasaron en alrededor de 10 millones de euros.

22 G+A en 32 partidos como titular.



Esto podría ser una traba por la nueva política del presidente de River, Stefano Di Carlo, que propuso un cambio en la gestión de refuerzos, para no gastar tanto dinero, y poder conseguir préstamos para agrandar el plantel. El no ingreso a la Copa Libertadores también fue un golpe desde lo económico para el Millonario, que recibirá una compensación menor por jugar la Sudamericana.

Las otras negociaciones que River tiene abiertas

River tuvo bajas de renombre tras su eliminación con Racing en los octavos de final del Torneo Clausura. Miguel Ángel Borja, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Milton Casco. Además, puede haber otras ventas o salidas antes del inicio del próximo campeonato.

Para esto, tanto Gallardo como la dirigencia, trabajan para tener a los refuerzos lo antes posible. Algunos nombres son sondeos o deseos, pero hay otras negociaciones que están más avanzadas y podrían estar al caer.

Fausto Vera es la negociación más avanzada. El mediocampista es un pedido expreso de Marcelo Gallardo para reforzar la mitad de la cancha, una de las líneas que más sufrió la falta de recambio el Millonario. Sería un préstamo por un año con cargo y tendría una opción de compra.

Fausto Vera está muy avanzado para ser el primer refuerzo de River.

*Después de la oferta del club argentino, Mineiro hizo unos cambios y la operación está en la recta final para hacerse, a préstamo por un año y con una opción de compra.

Santiago Ascacibar es el otro apuntado para el medio. El jugador, símbolo y capitán de Estudiantes, está todavía disputando el Clausura, por lo que su fichaje podría tener una larga negociación.

El lateral izquierdo Julio Soler es otro que interesa en River, para llegar como alternativa de Marcos Acuña. El joven de 20 años es jugador del Bournemouth inglés. La institución argentino intentaría que vuelva al país a préstamo.

Fausto Vera, Julio Soler, Ascacibar y Prestianni.



FAUSTO VERA

Es el que más cerca está. Préstamo con cargo y opción de compra. Se despidió de sus compañeros porque en Mineiro no juega más.



JULIO SOLER

Una de las máximas promesas de la selección argentina también está en la mira de River. Se trata de Gianluca Prestianni, actualmente en el Benfica, y figura de la Sub 20 en el último mundial. Su arribo al Millonario le podría dar los minutos necesarios para acercarse al Mundial 2026, ya que fue llamado por Lionel Scaloni en una de las últimas convocatorias.