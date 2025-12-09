River va por un jugador del Brasileirao y por una promesa de la Selección Argentina

River Plate inició las gestiones para reforzar su plantel de cara al 2026 y ya realizó ofertas formales por Fausto Vera y Julio Soler , dos futbolistas que responden a las necesidades planteadas por el entrenador Marcelo Gallardo .

Con el plantel de vacaciones hasta el 20 de diciembre, la dirigencia y el cuerpo técnico enfocan el trabajo en cubrir los puestos identificados como prioritarios y acelerar la llegada de refuerzos. La planificación para el 2026 surge tras la reestructuración inicial que comenzó el Muñeco antes de las vacaciones, en la que decretó las salidas de Miguel Borja, Federico Gattoni, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez.

El técnico remarcó la necesidad de sumar un lateral izquierdo, un volante central, un volante ofensivo o mediapunta y un centrodelantero. Al igual que como viene sucediendo desde hace varias ventanas de transferencias, la posición del número 5 volvió a ser un aspecto prioritario en la búsqueda.

image

Dentro de este diagnóstico, Fausto Vera surgió como el nombre preferido para reforzar la mitad de la cancha. El mediocampista, actualmente en Atlético Mineiro, quedó relegado de la consideración del entrenador del club brasileño, Jorge Sampaoli. Según la prensa brasileña, el entrenador argentino le comunicó al ex Argentinos Juniors que no figura entre sus prioridades para el siguiente año, pese a que el jugador posee contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Ante ese escenario, la Comisión Directiva encabezada por Stefano Di Carlo envió una propuesta de préstamo por un año, con cargo y opción de compra. La modalidad busca evitar el pago inmediato por la totalidad del pase, que estiman rondaría entre 4 y 5 millones de dólares.

Julio Soler, el apuntado por Gallardo para el lateral izquierdo

Mientras tanto, las gestiones para sumar un lateral izquierdo cobró fuerza por la situación de Julio Soler, futbolista de 20 años, surgido en Lanús, actual capitán de la Selección Argentina Sub 20 y citado por Lionel Scaloni para la Mayor. Ante el complejo panorama que sería el desembarco de Ramón Vega, hombre del Zenit de Rusia, el ex Granate cobró fuerza en las últimas horas.

image

La propuesta, en este caso, también se estructuró como un préstamo con opción de compra. El club espera la respuesta oficial del Bournemouth para conocer si aceptan avanzar en la negociación, dado que Soler no ha sumado minutos relevantes desde su desembarco en la Premier League.

El joven lateral disputó ocho partidos y acumuló 267 minutos repartidos principalmente entre la FA Cup y la EFL Cup. En competiciones de liga, su presencia resultó escasa y su mayor destaque se observó en el Mundial Sub-20, donde portó la cinta de capitán del seleccionado nacional juvenil. La salida de Milton Casco dejó un vacío en el costado izquierdo de la defensa, y la incorporación de un futbolista con proyección internacional resultó prioritaria para el armado del plantel que encarará las competencias de 2026.

En caso de no finalizarse la operación por Soler, la directiva del Millonario maneja alternativas como la de Mateo Del Blanco. El defensor de Unión posee un valor de mercado de 4 millones de dólares y aparece en la nómina de candidatos en función de cómo evolucionen las conversaciones principales.