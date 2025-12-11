La sorprendente respuesta de Borja ante un posible interés de Boca

El delantero finalizó su vínculo con River y dio una nota a ESPN mientras se define su futuro inmediato.

Miguel Borja es uno de los delanteros más importantes de la última década en el fútbol sudamericano. Primero en Junior de Barranquilla, luego en Olimpo, después en Palmeiras y luego en River , marcó muchos goles y estuvo en el radar de otros clubes importantes de esta parte del mundo.

Uno de los que lo buscó con insistencia en más de un mercado de pases fue Boca , cuyos dirigentes, encabezados por Juan Román Riquelme, lo tuvieron en la mira. El propio delantero confesó este jueves, en una nota con ESPN, que el xeneize se había puesto en contacto con su agente antes de llegar al Millo. "Tuve contactos con gente del Consejo. Fue después de la Copa América que se jugó en pandemia. Yo tenía contrato con Palmeiras, y una de las decisiones que tomó el club fue que yo llegara a Junior. No se dio por cosas ajenas a lo deportivo", relató Borja.

El colombiano finalizó su vínculo con River, club al que llegó en 2022 y donde se consagró campeón al año siguiente siendo goleador del equipo que dirigía Martín Demichelis.

Borja todavía no resolvió su futuro y más de un hincha de Boca lo considera un jugador potable más allá de que acaba de terminar su contrato con el Millo, el rival de toda la vida.

" ¿Si me llama Román? No me pongas en esa... Tengo un hermano que es hincha de Boca. Uno no puede decir "de esta agua no beberé". Pienso en disfrutar de las vacaciones y esperar la mejor decisión para mí y mi familia. La puerta de regresar a la Argentina quedó abierta", confesó el "Colibrí".

De fondo en la nota se vio y escuchó a uno de los hermanos de Borja que dijo: “Hay que escuchar cuál es la oferta, a ver qué dice Román. A ver si de pronto nos vamos para allá, un palco en La Bombonera. Boca es grande en Argentina, lo ha demostrado con los títulos, las Libertadores y las ligas”.

Boca celebra este viernes un nuevo "Día del Hincha" en la Bombonera

Boca celebrará este viernes una nueva edición del Día del Hincha, una fecha que ya forma parte del ADN de la parcialidad auriazul y que cada día 12 del mes 12 convoca a miles de fanáticos.

Aunque el plantel se encuentra de vacaciones y aún no hay definiciones sobre la continuidad de Claudio Úbeda, el club decidió abrir nuevamente la Bombonera para que los socios puedan vivir una jornada cargada de pasión y espíritu boquense.

En esta oportunidad, la celebración contará con acceso para abonados —categoría que podría ampliarse en las próximas horas— y comenzará a las 18, aunque las puertas del estadio se abrirán una hora antes.

La intención de la dirigencia es evitar aglomeraciones en la vía pública, por lo que desde hace años la fiesta se realiza dentro del Alberto J. Armando, dejando atrás los históricos festejos en el Obelisco.

El evento incluirá shows musicales y animación en vivo. El programa “Un poco de Ruido”, vinculado a la cumbia, será uno de los encargados de musicalizar la tarde, mientras que la tradicional murga “Los Amantes de La Boca” aportará su color y ritmo para levantar al público. Aunque aún no se confirmó la presencia de Juan Román Riquelme ni del resto de la dirigencia, no se descarta que haya sorpresas para los hinchas presentes.

Tampoco está claro si algún jugador del plantel interrumpirá sus vacaciones para participar del acto, pero lo cierto es que el estadio se llenará de luces, música y fuegos artificiales para celebrar una fecha que los hinchas consideran propia.

En un año sin títulos y con la eliminación en semifinales del Torneo Clausura, muchos esperan alguna novedad sobre las obras en el estadio o el proyecto de ampliación, que sigue bajo estricta reserva. Entretanto, la Bombonera volverá a ser escenario del fervor popular que distingue al hincha de Boca en todo el mundo.