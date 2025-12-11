Escándalo en Camerún: la insólita situación que involucra a un histórico ex compañero de Messi

En la previa de la Copa África, la selección camerunesa vive un calvario por increíbles manejos de su federación.

Samuel Eto'o se encuentra en el medio de un escándalo con la selección de Camerún.

Camerún se encuentra en una delicada situación, luego de una serie de escándalos entre los que se incluyen dos listas diferentes de convocados y un escandaloso pedido que habría realizado su presidente, el ex delantero Samuel Eto´o . Todo esto ocurre en la antesala del inicio de la Copa África.

La interna comenzó luego de que la selección de Camerún no clasificara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 , que derivó en la salida del director técnico Marc Brys . Sin embargo, este último hizo caso omiso a su destitución y redobló la apuesta al presentar su propia lista de convocados, ya que según él no fue notificado.

Al mismo tiempo, David Pagou , quien es un reconocido DT del fútbol local, fue designado a último momento por Eto´o para tomar las riendas de la selección de cara al torneo africano.

Esta situación derivó en que haya dos técnicos en Camerún y una doble lista, lo que generó una escandalosa situación ante semejante descontrol y una fuerte confusión para los jugadores que hacen un esfuerzo por vestir la camiseta.

Ojo a la INCREÍBLE INTERNA que hay en la Selección de Camerún, tras no clasificar al Mundial y en la antesala de la Copa Africana de Naciones.

Hoy tienen DOS ENTRENADORES, DOS LISTAS DE CONVOCADOS DIFERENTES y acusaron al PRESIDENTE DE BAJAR AL CAPITÁN para el torneo.



— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 11, 2025

Como si esto fuera poco, Eto´o recibió la grave acusación de borrar de la lista al delantero y capitán, Vincent Aboubakar, con el objetivo de evitar que le arrebate el título de mayor goleador de dicha selección.

Eto´o, uno de los mejores jugadores africanos de la historia, anotó 56 goles, mientras que Aboubakar, de 33 años, ya hizo 45. El ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona, es presidente de la federación desde 2022.

Samuel Eto'o DESPIDIÓ a Marc Brys como entrenador de Camerún a tres semanas de la Copa Africana. Quedó como interino David Pagou, asistente y entrenador del medio local.

"Mi padre era militar, así que mi objetivo será traer disciplina al equipo" declaró.



— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) December 2, 2025

Camerún, afuera del Mundial 2026

La histórica selección africana no será de la partida en el Mundial 2026, tras quedar afuera en las eliminatorias de su país. Fue campeona cinco veces de la copa africana, además de participar en ocho Copas del Mundo.

En Qatar 2022, disputó el grupo con Brasil, Serbia y Suiza. Comenzó cayendo ante los suizos por la mínima, empató 3-3 con Serbia en uno de los partidos más atractivos del Mundial y venció por 1-0 a Brasil, aunque se quedó fuera en la fase de grupos de todas formas.

Hace exactamente tres años nos despertábamos a las 7AM para ver ¡CAMERÚN 3-3 SERBIA!

Nada como la Copa del Mundo.



— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 28, 2025

Su mejor participación en una Copa del Mundo fue en Italia 1990, llegando a cuartos de final, y siendo hasta ese momento la mejor actuación de una selección africana.

Pero actualmente, su presente es mucho más difícil, comparado con sus mejores tiempos. Sumándose al escándalo que vive por los rumores sobre las actitudes de su presidente y los dos entrenadores queriendo hacerse cargo, Camerún no pudo clasificarse al Mundial 2026, siendo el primer torneo con 48 equipos.

Quedó en el segundo lugar del grupo D, que compartió con Cabo Verde, Libia, Angola, Mauricio y Suazilandia. Logró cinco victorias en diez partidos, y a pesar de una sola derrota, se clasificó únicamente al repechaje entre los mejores segundos.

En el repechaje, enfrentó a la República Democrática del Congo y cayó sorpresivamente por 1-0, perdiendo todas las posibilidades de jugar el Mundial. La sorpresa se dio en la siguiente ronda de ese repechaje, donde Congo eliminó por penales a Nigeria.