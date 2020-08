Diego Maradona recordó este domingo al ex capitán de Camerún durante el Mundial de Italia 1990, Stephan Tataw, quien falleció el viernes pasado con tan sólo 57 años de edad.

A través de un mensaje respetuoso en su cuenta oficial de Instagram, el ex capitán de la Selección Argentina que en ese partido inaugural cayó derrotado por 1 a 0, escribió:

"Hace 30 años, con Stephen Tataw, capitán de "Los Leones Indomables" de Camerún en el Mundial de 1990. Mis respetos a tu familia, que en paz descanses", escribió Diego acompañado por la clásico foto en la previa a cualquier partido de fútbol del mundo.

Maradona Tataw Camerún.jpg

El deceso de Tataw, aquejado por una enfermedad, fue confirmado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que lo consideró "uno de los mejores jugadores de Camerún de todos los tiempos".

Marcador lateral derecho, el africano participó de los 5 partidos que Los Leones Indomables disputaron en Italia, ya que lograron superar la fase de grupos y se despidieron tras ser derrotados por Inglaterra por 3 a 2 en los cuartos de final.

Actualmente, y luego de haber sido parte del grupo de jugadores que también se clasificó a la Copa del Mundo de 1994, Tataw formaba parte del cuerpo técnico de Camerún. A nivel de clubes, el defensor siempre se desempeñó en su país, aunque en 1995 tuvo la oportunidad de emigrar a Japón.

Tataw Camerun.jpg

Mientras espera por la vuelta a los entrenamientos en el fútbol de la Argentina, que sería para el 17 de agosto en el caso de los equipos que no juegan Copa Libertadores, Maradona mantuvo un lindo recuerdo de su colega desde la ciudad de La Plata, donde cumple este último período de la cuarentena. Gimnasia y Esgrima es uno de los beneficiados con los no descensos en la Superliga, pero por el momento no se ha mostrado muy activo en el mercado de pases.