El Regional Amateur pone en marcha los octavos de final

El certamen más federal del país tendrá este domingo el comienzo de los duelos de ida por los octavos de final.

El Regional Amateur no se toma descanso y la competencia sigue este domingo con los duelos de ida por los octavos de final. Las llaves, sorpresivas en algunos casos, dispuestas por el Consejo Federal , tienen duelos más que interesantes entre los equipos del alto valle y Neuquén .

Una de las rondas más entretenidas del certamen comienza este fin de semana: los primeros de cada grupo y el mejor segundo tuvieron dos domingos de descanso, mientras que los segundos llegan con más rodaje a esta instancia donde el margen de error es casi nulo en búsqueda del ascenso al Federal A .

Uno de los duelos más entretenidos se dará en el norte de Cipolletti . Allí La Amistad recibirá a Independiente de Neuquén a partir de las 19. El juez designado para el enfrentamiento es Emilio Cubría, que contará con la asistencia de Lucas Moreira y Oscar Valdebenito, mientras que Ignacio Bergudo completará la cuaterna.

El conjunto Celeste fue el líder del grupo 9 con 13 unidades y en su casa consiguió dos victorias y un empate, en el cierre de la primera fase. El Rojo, por su parte, fue el puntero de la zona 6 con 10 puntos y en sus dos partidos fuera de casa sumó seis unidades.

A la misma hora, en el Luis Maiolino, el Deportivo Roca se enfrentará a Sportsman de Choele Choel. Allí, Ulises Jerónimo será el árbitro principal, Nicolás García y Oriana Lillo los asistentes. Lautaro Fonseca por su parte ocupará el rol de cuarto.

El Naranja fue escolta de La Amistad con 11 puntos. En condición de local sumó dos victorias y una derrota. Sportsman, por su parte, fue el mejor segundo y logró clasificarse al finalizar la fase de grupos. El Rojo choelense integró el grupo 10 donde quedó por debajo de Atlético Regina con 13 unidades. Lejos de casa, el conjunto de la Liga Avellaneda alcanzó dos victorias y una derrota.

En Neuquén, se dará otro de los duelos vibrantes de los octavos. En Cutral Có, Alianza chocará ante Atlético Regina a las 18. El viedmense Danilo Viola será el encargado de impartir justicia y tendrá la asistencia de Rodrigo Moreno y Federico Alcaraz. Isaias Lincaqueo completará el cuerpo de árbitros.

independiente petrolero regional amateur mauricio villa

El Gallo fue el primero del grupo 7 con 15 puntos y en el Coloso de Ruca Quimey alcanzó el puntaje ideal con tres victorias. Por otro lado, el Albo fue el mejor de la zona 10 con 16 puntos, y en condición de visitante logró dos victorias y un empate.

En el mismo turno, pero en San Patricio del Chañar, el Santo irá ante Estudiantes de Bariloche con el arbitraje de Ezequiel Escobar que tendrá como asistentes a Román Domínguez y Facundo Moraga. La cuarto árbitro será Aisha Leszinnsky.

Los de Chañar quedaron escoltas del Gallo y accedieron a la segunda ronda, donde dejaron afuera por penales a Cruz del Sur, el último domingo. Tres victorias lograron en la fase de grupos y una en la segunda etapa del certamen. Aquella le bastó para forzar la tanda de penales. Los de la cordillera fueron líderes del grupo 5 con 16 puntos y de visitante lograron tres victorias.

El resto de los encuentros tendrán lugar en el sur de la Patagonia. En Tierra del Fuego, Camioneros de Ushuaia jugará frente a Camioneros de Río Grande. En Comodoro Rivadavia, la CAI se enfrentará a Jorge Newebery; en Puerto Madryn, JJ Moreno recibirá al Deportivo Villalonga, mientras que en Río Gallegos Boxing jugará ante Atlético San Julián.

Los partidos de tercera ronda del Regional Amateur