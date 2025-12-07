San Patricio del Chañar y el Deportivo Roca avanzaron a la tercera fase del Torneo Regional Amateur

Este domingo se jugaron los duelos de vuelta por la segunda ronda del certamen: el Santo venció por penales a Cruz del Sur y el Depor, por la mínima, dejó en el camino al Rojo de Río Colorado.

La tercera fase del Torneo Regional Amateur ya tiene a sus 16 clasificados: este domingo se resolvieron los duelos zonales, en los que San Patricio y el Deportivo Roca lograron avanzar. El último cupo desde el sur de la Patagonia se lo quedó Camioneros de Ushuaia, que completó la jornada. La CAI de Comodoro Rivadavia, al mismo tiempo, logró su boleto ayer con un abultado marcador global.

En Chañar, el Santo salió en busca de dar la vuelta el resultado adverso que sufrió ante Cruz del Sur en Bariloche, por 2 a 1. El local empató la serie por la mínima con el gol de José Cabañas y forzó la definición por penales. Allí, los anfitriones se hicieron fuertes y se impusieron por 4 a 3: Mateo González atajó dos remates para el ganador y Pablo Figueroa ejecutó el último para obtener la clasificación. El otro duelo se disputó en el Luis Maiolino.

En ese reciento, el Deportivo Roca e Independiente de Río Colorado se enfrentaron en un duelo de pura igualdad ya que abrieron la serie con un empate 1 a 1. En suelo roquense, con un tanto de Luis Miranda a los 42 minutos del primer tiempo , el local se impuso ante el Rojo. Los de Río Colorado intentaron empatar para ir a la tanda, pero prácticamente no generaron peligro.

En Ushuaia, en el primer turno del día, se enfrentaron Camioneros y Bancruz de Río Gallegos, que venían de un empate 1 a 1 en la ida. En el pleito de revancha, el marcador terminó de la misma manera en los 90' y, por penales, el conjunto fueguino se quedó con la serie por 3 a 2. De esta manera, el Deportivo Roca, Cruz del Sur, San Patricio del Chañar, Independiente de Río Colorado, la CAI y Bancruz accedieron a la tercera ronda, sumándose a los 11 primeros de los demás grupos y el segundo mejor entre las zonas.

Cómo sigue la tercera ronda del torneo

A la próxima instancia ya habían sacado boleto, hacía dos fines de semana atrás, Alianza de Cutral Có, Atlético Regina, La Amistad e Independiente de Neuquén del futbol local. La próxima instancia también se disputará con llaves de dos partidos, ida y vuelta, con eliminación directa. En caso de pardas en los globales, se dirimirán desde los doce pasos. Cabe destacar que, en principio, los cruces se agruparían por distancia o cercanía geográfica.