La segunda ronda del Regional Amateur se pone en marcha

En esta instancia se disputarán cuatro cruces. El Deportivo Roca y San Patricio del Chañar son los representantes locales.

Este fin de semana comienza la segunda ronda del Regional Amateur con la presencia de dos equipos del futbol zonal. El Deportivo Roca es el representante de la Liga Confluencia , mientras que San Patricio el de Lifune , luego de obtener los puntos sobre el cierre de la semana. Ambos iniciarán la llave en condición de visitante, uno en Río Colorado y el otro en Bariloche .

El certamen más federal del futbol argentino culminó la fase de grupos que dejó a los 11 clasificados a los octavos de final, denominada como la “Tercera Ronda”. En esta edición, los mejores segundos, ocho equipos en total, disputarán la “Segunda Ronda”, una llave de ida y vuelta para completar los 16 equipos que pelearan los octavos de final .

Uno de los cuatro cruces tendrá al Deportivo Roca que se enfrentará a Independiente de Río Colorado en condición de visitante este domingo a partir de las 18 . En el Antonio López Belzagui, Sebastián Navarro será el juez principal y tendrá la asistencia de Juan Manuel Vega y Juan Sepúlveda, mientras que Matías Islas completará la cuaterna. El Depo fue el escolta de La Amistad con 11 puntos en el grupo 9. Independiente por su parte alcanzó las 10 unidades quedando detrás del Deportivo Villalonga en la zona 8.

El otro zonal es San Patricio del Chañar que iniciará la llave en Bariloche ante Cruz del Sur, también el domingo. En el José Antonio Jalil, Agustín Linares pitará el inicio a las 17 con la asistencia de Luciano Tolosa y Jhonatan Balda. Juan Bertoya por su parte completará el cuerpo arbitral.

ON - Futbol Maronese vs La Amistad (2).jpg Regional Amateur: Maronese pegó primero ante La Amistad, pero nada está dicho en los octavos de final. Omar Novoa

El Santo conoció el jueves su clasificación luego de la resolución del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal que le otorgó los puntos tras la suspensión del duelo ante Alianza, que decidió no presentarse a jugar la sexta fecha por amenazas. Con los puntos obtenidos quedó como escolta del Gallo en el grupo siete con 9 puntos. Cruz del Sur quedó segundo de la zona 5 con 9 unidades, detrás de Estudiantes Unidos.

El resto de las llaves se completan con Bancruz de Río Gallegos que recibirá a Camioneros de Ushuaia a partir de las 14 y la CAI de Comodoro Rivadavia ante Independiente de Puerto San Julián a las 17. Las cuatro llaves se definirán el próximo 7 de diciembre.

Los partidos de segunda ronda del Regional Amateur