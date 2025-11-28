Maxi Morales, de rival a goleador de Independiente de Neuquén

El delantero proveniente de Pacífico integra el plantel con el que el Rojo ganó su grupo en el Regional Amateur y buscará acercarse al ascenso.

Independiente de Neuquén se quedó con uno de los grupos más difíciles de la primera etapa del Regional Amateur. Venció 3 a 0 a Maronese en un duelo con tinte de final donde Maximiliano Morales , flamante refuerzo y futuro técnico en petróleo fue el protagonista con dos goles. “Sabíamos que nos tocaba un grupo difícil, pero nosotros teníamos que salir a hacer nuestro trabajo. Creo que en el torneo fuimos de menor a mayor y por suerte logramos la clasificación”, dijo el "Chucky" a LMNeuquén.

Maxi es uno de los refuerzos que llegó para disputar el Regional, una decisión que no le fue fácil ya que llegó desde Pacífico, el rival de toda la vida. “Cuando me llegó la llamada, tardé bastantes días en tomar la decisión, lo fui charlando con mi familia, con amigos. Es algo bueno para mí, que tenía que crecer, que me iba a ayudar a dar un paso más, así que lo vi por ese lado más que nada” , aseguró.

El jugador de 27 años estuvo fino con la definición y demostró con dos goles el porqué de la búsqueda de Gustavo Coronel para tenerlo en sus filas. “Todos los goles para mí son especiales. Le decía a los chicos que necesitaba hacer goles, porque los delanteros viven de eso, de los goles, al igual que el ego al alimentarse de los goles, y creo que me vinieron bien” , sostuvo.

Torneo Federal Independiente Maronese (1) Claudio Espinoza

Futuro técnico en petróleo

Además de ser un futbolista talentoso y cargado de gol, fuera de la cancha Maxi transita sus días en el Instituto de Formación Superior Santa Ana. “Estoy estudiando. Ahora un poco frené por el tema de que se me juntan los horarios con el entrenamiento. Estoy cursando técnico superior en petróleo y después yendo a entrenar y jugando”, mencionó.

Hoy está en su segundo año de formación profesional y cuenta que eligió la tecnicatura a partir de la facilidad por las ciencias exactas. “Me gustó, vi que era una carrera que me gustaba, me gusta la matemática, la física, así que le doy para adelante nomás. Me siento cómodo, la elegí el año pasado y le metí bastante bien. El año pasado fue un buen año, le dediqué mucho más a la carrera que al fútbol y bueno, este año fue al revés”, agregó.

El Regional es exigente desde sus entrenamientos y partidos, por lo cual se dedica a estudiar y no a cursar. “Lamentablemente es difícil rendir libre. Lo mejor es ir a cursar todos los días, que te ayude la profe, o si tenés dudas te las sacás en el momento. Si rendis libres te dan el material y vos estudiás solo”, explicó.

El sacrificio del Chucky es doble este año, pero la ilusión crece con la campaña del Rojo en el Regional. El sueño del ascenso está latente: "todos sabemos que la carrera del futbolista es corta, ojalá que podamos pegar ese salto, que por algo estamos también jugando este torneo. Queremos ascender, creo que podemos, tenemos con qué, entonces le vamos a meter para que sea un poquito más larga”.

Torneo Federal Independiente Maronese (7) Claudio Espinoza

Dos semanas de espera

Por delante hay dos fines de semana sin futbol para Independiente y todos aquellos que clasificaron de manera directa. En el medio, los segundos de cada grupo disputaran la segunda etapa del torneo al que todos estarán atentos. “Sabemos que se tiene que jugar la segunda ronda, que ahora juegan todos los segundos y ahí recién va a salir el rival nuestro. Tenemos que seguir entrenando, mejorando, enfocándonos en nosotros. Los chicos tienen la liga de por medio, les va a servir para seguir apuntando ahí, para volver a recuperar la punta. Independiente está para pelear, creo que tenemos un grupo muy unido, tenemos buenos jugadores, todos están comprometidos y eso se ve”, mencionó.

“Que nos toque cualquiera, el que nos tenga que tocar. Nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros, en nuestro trabajo, creo que lo venimos haciendo bien. El otro día pudimos encontrar nuestro juego que nos venía haciendo falta, creo que lo pudimos plasmar en la última fecha y nos vino bien”, concluyó el jugador.