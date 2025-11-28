Franco Colapinto tuvo una preocupante práctica en Qatar y buscará remontar en la qualy sprint

El piloto argentino de Alpine finalizó último y a una diferencia considerable de Liam Lawson, quien acabó por delante de él en la única práctica libre.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una muy floja actuación y terminó último en la práctica libre del Gran Premio de Qatar , correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto registró un muy flojo tiempo con gomas duras (no pudo mejorarlo con las blandas) y quedó a poco más de dos segundos y medio del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien giró en 1:20,954.

En el segundo lugar quedó el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren) , a solo 58 milésimas de su compañero de equipo, mientras que el otro piloto que pelea por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se sintió muy incómodo en su monoplaza durante toda la sesión y finalizó sexto , a poco más de medio segundo del líder.

Las grandes sorpresas de la sesión fueron los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr. (Williams), además del francés Isak Hadjar (Racing Bulls), quienes se ubicaron tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

La práctica libre del día de la fecha era fundamental ya que al haber formato sprint en este circuito, los pilotos no tendrán más entrenamientos para probar variantes y otras configuraciones. La actividad en el GP de Qatar continuará con la clasificación para la carrera sprint, que será a las 14:30.

Las posiciones de la práctica libre del GP de Qatar

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Carlos Sainz Jr. (Williams)

Isack Hadjar (Racing Bulls)

Max Verstappen (Red Bull)

Alexander Albon (Williams)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lance Stroll (Aston Martin)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Nico Hulkenberg (Sauber)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Oliver Bearman (Haas)

Gabriel Bortoleto (Sauber)

Esteban Ocon (Haas)

Pierre Gasly (Alpine)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Franco Colapinto (Alpine)

El mal antecedente de Franco Colapinto en el GP de Qatar

Su único antecedente no es nada positivo, ya que el año pasado llegó a dicho Gran Premio luego de una serie de choques en Brasil y Las Vegas, por lo que su Williams (equipo para el que corría en aquel entonces) no estaba en las mejores condiciones.

La práctica libre sería una previa de lo que se vendría en las siguientes sesiones. Allí, Colapinto no pudo redondear una buena actuación y terminó en el 19° puesto. Como si esto fuera poco, en la clasificación para la carrera sprint el argentino finalizó en la última posición, a casi medio segundo del penúltimo, que fue el chino Guanyu Zhou.

Para la carrera sprint, el pilarense salió desde el pitlane, donde adelantó rápidamente al mexicano Sergio “Checo” Pérez y luego a Zhou para cruzar la bandera a cuadros en el 18° lugar.

En la clasificación para la carrera principal se vio una leve mejora de Colapinto, aunque estuvo lejos de alcanzarle para clasificar a la Q2 y terminó en el 19° puesto, solo por delante del francés Esteban Ocon, quien corría para Alpine, su actual equipo.

Lo peor llegaría el domingo, cuando Colapinto tuvo que abandonar en la primera curva ya que Ocon chocó en una accidentada largada. De esta manera se terminaba un GP de Qatar para el olvido del argentino, que este año buscará mejorar lo hecho en el 2024 y así sumar sus primeros puntos del año. Una semana después del GP de Qatar se llevará a cabo el GP de Abu Dhabi, que marcará el final de la temporada 2025 de Fórmula 1.