Leandro Paredes La bronca de Leandro Paredes con Claudio Úbeda tras un polémico cambio en Boca

El campeón del mundo reaccionó de mala manera cuando el DT decidió que el Changuito Zeballos saliera reemplazado por Alan Velasco.







La eliminación de Boca en las semifinales del Torneo Clausura dejó una escena que se viralizó de inmediato en las redes sociales, sobre todo cuando Claudio Úbeda tomó una decisión que cambió por completo el pulso del partido y que terminó convirtiéndose en el centro de todas las críticas. El entrenador eligió sacar a Exequiel Zeballos cuando el encuentro estaba absolutamente abierto, y esa maniobra desconcertó tanto a la Bombonera como al propio plantel.

El cambio de Úbeda que desconcertó hasta a Leandro Paredes A los 71 minutos, el marcador seguía en cero. El Xeneize había tenido momentos de dominio, aunque breves, y el delantero santiagueño era uno de los pocos jugadores capaces de desequilibrar en ataque. Cada vez que recibía la pelota, generaba expectativa y obligaba a retroceder a la defensa rival. Por eso, cuando el cartel marcó su salida, el estadio reaccionó de inmediato: manos en la cabeza, gestos de fastidio y un murmullo que recorrió las tribunas como una ola.

ATENCIÓN al gesto de FASTIDIO de LEANDRO PAREDES y de toda LA BOMBONERA cuando CLAUDIO ÚBEDA hacía su ÚNICO CAMBIO DEL PARTIDO: salía EXEQUIEL ZEBALLOS y entraba ALAN VELASCO.

Minutos después, gol de Racing. pic.twitter.com/U5QnLgY0F8 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 8, 2025



Minutos después, gol de Racing. pic.twitter.com/U5QnLgY0F8 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 8, 2025 La sorpresa no quedó ahí. En el campo de juego, Leandro Paredes también mostró su desconcierto. Desde la mitad de la cancha, el capitán abrió los brazos en un gesto que evidenció su desacuerdo, respiró hondo y lanzó una patada al aire con evidente frustración. La escena se reprodujo en plataformas como Instagram y X, donde los propios fanáticos del club azul y oro apuntaron contra el DT por su falta de muñeca a la hora de llevar a cabo modificaciones, algo que ya había ocurrido en compromisos anteriores.