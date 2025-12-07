La bronca de Leandro Paredes con Claudio Úbeda tras un polémico cambio en Boca
El campeón del mundo reaccionó de mala manera cuando el DT decidió que el Changuito Zeballos saliera reemplazado por Alan Velasco.
La eliminación de Boca en las semifinales del Torneo Clausura dejó una escena que se viralizó de inmediato en las redes sociales, sobre todo cuando Claudio Úbeda tomó una decisión que cambió por completo el pulso del partido y que terminó convirtiéndose en el centro de todas las críticas. El entrenador eligió sacar a Exequiel Zeballos cuando el encuentro estaba absolutamente abierto, y esa maniobra desconcertó tanto a la Bombonera como al propio plantel.
El cambio de Úbeda que desconcertó hasta a Leandro Paredes
A los 71 minutos, el marcador seguía en cero. El Xeneize había tenido momentos de dominio, aunque breves, y el delantero santiagueño era uno de los pocos jugadores capaces de desequilibrar en ataque. Cada vez que recibía la pelota, generaba expectativa y obligaba a retroceder a la defensa rival. Por eso, cuando el cartel marcó su salida, el estadio reaccionó de inmediato: manos en la cabeza, gestos de fastidio y un murmullo que recorrió las tribunas como una ola.
La sorpresa no quedó ahí. En el campo de juego, Leandro Paredes también mostró su desconcierto. Desde la mitad de la cancha, el capitán abrió los brazos en un gesto que evidenció su desacuerdo, respiró hondo y lanzó una patada al aire con evidente frustración. La escena se reprodujo en plataformas como Instagram y X, donde los propios fanáticos del club azul y oro apuntaron contra el DT por su falta de muñeca a la hora de llevar a cabo modificaciones, algo que ya había ocurrido en compromisos anteriores.
El estratega decidió reemplazar al surgido de las inferiores por Alan Velasco, quien venía de una lesión y no sumaba minutos desde la goleada ante Newell’s a comienzos de octubre. La apuesta buscaba mayor frescura en los metros finales, pero no logró torcer la dinámica del partido ni sostener el ritmo ofensivo que el extremo había impreso.
Después de la variante, vino el gol de Racing
El golpe final llegó apenas cuatro minutos después. El cuadro comandado por Gustavo Costas aprovechó la desconexión del rival tras el cambio y Maravilla Martínez encontró el espacio para definir el partido de cabeza, así como también sellar la clasificación de la Academia. El tanto dejó expuesto al cuerpo técnico xeneize y multiplicó los cuestionamientos, ya que muchos señalaron la variante como el momento en que la semifinal cambió de rumbo.
Te puede interesar...
Leé más
Messi llenó de elogios a Scaloni y lo recordó como compañero en 2006: "Me cagaba a patadas"
Cuál fue el plan que hizo Paredes con dos compañeros de plantel luego del pase a semifinales
El picante cruce de palabras entre Paredes y el árbitro Echenique: "Dejá de pelotudear"
-
TAGS
- Leandro Paredes
- Boca
- cambio
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario