Cuál fue el plan que hizo Paredes con dos compañeros de plantel luego del pase a semifinales

Boca obtuvo un gran resultado en La Bombonera ante un difícil Argentinos Juniors que supo moverse en el partido aunque el resultado no lo acompañó para poder avanzar en el torneo clausura, por lo que haber sido derrotado lo dejó afuera del certamen y le brindó al xeneize el pase a la próxima instancia.

Luego de un resultado deportivo que sigue fortaleciendo el vínculo entre el plantel y los hinchas, Leandro Paredes salió a disfrutar el partido donde recibió una amarilla en la primera etapa que lo condicionó durante todo el partido. En las redes sociales le mostró a sus seguidores un momento que vivió.

A través de las historias de Instagram mostró una foto junto al delantero Kévin Zenón y Exequiel Zeballos disfrutando en un bar. "Hermanitos", escribió en la historia junto a corazones azul y amarillo.

Paredes-Zeballos-Zenón

Hay que saber sufrir: Boca la pasó mal, pero le ganó a Argentinos y está en semifinales

Boca dio un golpe de autoridad y dejó afuera a Argentinos Juniors, uno de los mejores equipos del fútbol argentino, para pasar a las semifinales del Torneo Clausura: el Xeneize sufrió y mucho en el complemento, tras haber sacado ventaja rápidamente en el partido, pero aguantó con alma y vida y le alcanzó para seguir en carrera. La semana que viene, se medirá ante Racing o Tigre para buscar un boleto a la instancia decisiva del certamen.

La crónica de Boca-Argentinos Juniors

En el arranque del partido, Argentinos Juniors exhibió su vocación ofensiva y tuvo dos chances claras antes de los 3 minutos para abrir el marcador: un remate con comba de Nicolás Oroz exigió a Agustín Marchesín y Tomás Molina cabeceó a las manos del arquero. Sin embargo, Boca sorprendió con la pelota parada. Tras un córner de Leandro Paredes, Miguel Merentiel disparó y Ayrton Costa capitalizó el rebote para estampar el tempranero 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995245785672212717&partner=&hide_thread=false BOCA SE PUSO EN VENTAJA Ayrton Costa aprovechó el rebote de Siri y anotó el 1-0 ante Argentinos



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/8PB1Skv0t2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025

El tanto amilanó al Bicho, que buscó discutir la posesión pero no pudo tener la profundidad que mostró a lo largo de todo el año. El Xeneize, para colmo, estuvo a punto de ampliar la diferencia con una extraordinaria ejecución de Carlos Palacios: el Changuito Zeballos comandó la contra y le cedió la pelota al chileno, que sin recorrido decidió impactarla con el empeine. Su tiro acabó rebotando en el travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995249274091684207&partner=&hide_thread=false PALACIOS CASI CLAVA UN GOLAZO El chileno sacó un remate al ángulo y estuvo cerca del 2-0 de Boca



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yvJJBoyvXN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025

Cuando Federico Fattori tomó la batuta en la zona media del campo de juego, los de La Paternal empezaron a crecer poco a poco. El ex hombre de Ferro se generó a sí mismo una oportunidad de gol que se fue apenas desviada y, en la siguiente jugada, Hernán López Muñoz lanzó un centro venenoso que ninguno de sus compañeros logró conectar. Milton Giménez tuvo la suya antes del pitazo, pero Gonzalo Siri se hizo gigante.

El inicio del complemento fue de cara al conjunto de Nicolás Diez, mucho más incisivo y claro con y sin balón. Aquella velocidad en la circulación que caracterizó al cuadro azul y oro durante los últimos compromisos no apareció, y por momentos fue superado: la única buena noticia para los de Claudio Úbeda fue que, hasta ese momento, el Tifón de Boyacá no podía abastecer a sus delanteros.

El local reaccionó de la mano del delantero santiagueño, que pasó en velocidad a Francisco Álvarez y pidió penal cuando el defensor lo cortó con el hombro: el árbitro Fernando Echenique hizo caso omiso al reclamo. Edinson Cavani, uno de los ingresados, demostró ímpetu y participó activamente en la presión. A los 80', Molina tuvo un testazo que de milagro no terminó dentro de la red; y Marchesín le ahogó el grito a Alan Lescano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995270329359315336&partner=&hide_thread=false TREMENDA ATAJADA DE MARCHESÍN ANTE LESCANO



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/NMdRjcUBqz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025

El guardameta ex Lanús se transformó definitivamente en figura cuando le atajó una imposible a Diego Porcel en el área: se tiró justo a tiempo para evitar que el disparo se le escurriera entre las piernas. La tribuna boquense intentaba, a esas alturas, levantar a un equipo al que le costaba horrores superar la mitad del campo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995272550562087257&partner=&hide_thread=false OTRA VEZ MARCHESÍN TAPÓ EL EMPATE DE ARGENTINOS



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/oOSM6mTMtJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025

Al Xeneize no le quedó más remedio que defender con uñas y dientes para sostener el triunfo, algo que finalmente logró. El elenco de La Ribera superó una de las pruebas más complejas que afrontó en el último mes y medio, en el que experimentó una contundente mejoría, y sacó boleto a la próxima ronda del Torneo Clausura. Ahora, espera por Tigre-Racing, que se disputará mañana.