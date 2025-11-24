La comparación de Tévez con Paredes por su vuelta a Boca: "Ojalá él pueda darle las mismas alegrías que yo le di"

El entrenador de Talleres de Córdoba se refirió al regreso de Leandro Paredes y lanzó una particular frase recordando su etapa como jugador.

Carlos Tévez regresó a La Bombonera con un importante recibimiento de los hinchas xeneizes por lo que el ahora entrenador de Talleres de Córdoba consiguió en su carrera deportiva jugando con la camiseta de Boca . Los recuerdos llegaron a su memoria en una jornada emotiva para el DT del elenco cordobés.

Luego de la derrota 2-0 en condición de visitante, el entrenador de Talleres de Córdoba expresó sus sensaciones sobre su regreso a. estadio. "La sangre siempre sigue siendo azul y amarilla. A la gente le agradezco todo el cariño que me dan" , soltó.

"En la cancha de Boca, contra este Boca que te llega dos veces y te hace cuatro goles, es muy difícil", dijo y continuó analizando el partido: “Manejamos la pelota en el primer tiempo más que nada. Ellos pegaron en el momento justo y tuvieron el penal. Si no pegas en el momento justo en estos partidos, te cuesta muchísimo. El segundo gol nos dañó, no nos pudimos levantar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992766927148548296&partner=&hide_thread=false "SIGUE SIENDO SIEMPRE LA SANGRE AZUL Y AMARILLA"



Carlitos Tevez se mostró agradecido por el cariño Xeneize recibido en La Bombonera pic.twitter.com/huYmNTnj2J — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

“Orgullo, ninguna decepción. Si hacíamos el penal, terminaba el primer tiempo y era diferente", continuó Carlitos, que además reconoció que las falencias no fueron solo individuales: "El error lo tuvimos todos. De acá en adelante es construir, el partido ya pasó y la gente sabe bien qué es lo que nos faltó".

En su relato, Tévez hizo referencia al regreso de Leandro Paredes al xeneize para devolverle jerarquía al equipo. “Es similar la situación. Leo viene con otra cabeza como me pasó a mí. Disfruto de verlo con la camiseta de Boca. Me hace acordar a mi vuelta", contó.

En otra parte dijo sobre el mediocampista: "Le deseo lo mejor y ojalá él pueda darle las mismas alegrías que yo le di a Boca, si fueron muchas o pocas, eso lo decidirá la gente. Pero ojalá pueda"."Este no es el final, sino el comienzo de algo muy lindo. Hoy el equipo me representó".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992781630201557013&partner=&hide_thread=false "ME HACE ACORDAR MUCHO A MI VUELTA. OJALÁ PUEDA DARLE TODA LA ALEGRÍA A LA GENTE DE BOCA, QUE POR AHÍ YO UN POQUITO LE DÍ O NO... ESO LO DECIDIRÁ LA GENTE"



Carlitos Tevez sobre el regreso de PAREDES pic.twitter.com/pTqkp7RTqR — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

"Voy a sentarme con Andrés a ver a los que vamos a tener en cuenta y a los que no. No voy a decir quien sigue y quien no antes de hablarlo con ellos", dijo y agregó: "El año que viene se tiene que demostrar esa impronta mía. Cuando llegué faltaban diez días para cerrar el libro de pases y ya estaba el plantel armado. Va a ser totalmente diferente el de la próxima temporada".

El resumen de Boca-Talleres

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Miguel Navarro; Matías Galarza; Ulises Ortegoza, Juan Portilla, Mateo Cáceres; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Goles: Miguel Merentiel (26' y 46').

Transmisión: TNT Sports.