Una agente de la Policía fue suspendida por videos "hot" y se investiga una red de explotación sexual

Una joven policía subía videos sexuales a TikTok con el uniforme oficial. Su caso derivó en una investigación interna y una denuncia penal por trata de personas.

En sus redes sociales, la Policía publicaba contenido donde aludía de forma directa a su rol en la fuerza.

Días atrás, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires suspendió a una agente de la fuerza, identificada como Nicole V. , luego de que en las redes sociales se viralizaran videos en los que se la ve haciendo bailes y gestos provocativos con el uniforme reglamentario.

A raíz de esta situación, la joven fue suspendida y quedó fuera de actividad bajo proceso interno luego de que las autoridades descubrieran el contenido. Ahora, las autoridades deberán determinar si está en condiciones de volver o no a sus tareas.

Las imágenes, compartidas en plataformas como Instagram, TikTok y OnlyFans , la muestran en situaciones variadas: la agente aparece manipulando electrodomésticos, utilizando las esposas de su uniforme, en ropa interior y junto a amigas en estado de semidesnudez.

A raíz de este caso, que generó gran polémica, un abogado pidió a la Justicia Federal que investigue el episodio como trata de personas con fines de explotación sexual. Para el abogado Rodrigo Tripolone, lo que circula en redes no puede analizarse solo como una falta disciplinaria. En un escrito, advirtió que existen "indicios de un entramado más complejo" y reclamó que se actúe "de manera urgente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Noticias__ND/status/1991916399099249125?s=20&partner=&hide_thread=false Investigan a una oficial por videos insinuantes con uniforme policial en Tik Tok.



La Policía de la Ciudad inició un sumario administrativo contra la oficial Nicole Gabriela V., luego de que se hicieran virales videos en TikTok donde aparece bailando y realizando gestos… pic.twitter.com/83AXfGV7zq — Noticias Digital (@Noticias__ND) November 21, 2025

Investigan una posible red de explotación sexual

En sus cuentas de redes sociales, identificadas bajo los nombres “Itsoficialnicole” y “itsnicolehot”, la policía publicaba contenido donde aludía de forma directa a su rol en la fuerza. Una de las biografías incluía la frase: "Aquí tienes que portarte bien o serás arrestado", dato que fue incorporado por las autoridades en el expediente.

A raíz de la denuncia que realizó el letrado, presentada en el Juzgado Federal de Tres de Febrero, la policía suspendida sería la figura central de una serie de cuentas de redes sociales que publican contenido erótico monetizado y que muestran producciones compartidas con otras mujeres jóvenes.

"Lo que me llama la atención es el morbo de la gente que no logra dimensionar el hecho. Habría una o varias víctimas en situaciones de vulnerabilidad. Seguramente que detrás funcione una organización que capte personas con fines de explotación sexual. Hay que tener más conciencia", alertó Tripolone.

policia buenos aires red de explotacion sexual

El abogado sostiene que la agente aparece en numerosos videos con el uniforme reglamentario completo, con insignias visibles y el uniforme como parte del atractivo de la cuenta. En su biografía de Instagram, además, figura un enlace a una página de contenido pago, algo que también llamó la atención del denunciante.

En su escrito judicial, indicó que la oficial aparece junto a otras jóvenes, entre ellas una mujer que se presenta como Janice S., que supera el medio millón de seguidores. También hay otra joven, Isabella S., con más de 200 mil seguidores. Ambas habrían grabado contenido en conjunto con la policía suspendida.

Algo que destacó el letrado es que se repiten escenografías y estilos de producción. Para Tripolone, ese patrón sugiere "coordinación, planificación y un posible modelo económico organizado". Incluso menciona la presencia de al menos un hombre en los videos.

policia buenos aires

Policía de la Ciudad: la conducta de la agente "afecta el prestigio institucional"

La semana pasada, concluyeron que su conducta "afecta el prestigio institucional" y ahora se evalúa el "impacto negativo en la imagen institucional" y el "uso indebido de elementos policiales" consignados en los informes internos.

Fuentes de la fuerza señalaron a Infobae que el sumario aún sigue su curso y que la oficial fue desplazada de sus funciones hasta que se esclarezcan las responsabilidades.