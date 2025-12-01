El duro comunicado del club Patagonia tras su eliminación del Regional Amateur: "No manchen más al fútbol"

A través de sus redes sociales, la institución de la capital se mostró en contra del fallo que lo dejó afuera del torneo.

El Regional Amateur continúa su marcha, pero en el medio ya tuvo una resolución que trajo polémica y todavía genera repercusiones. El Consejo Federal le dio por ganado el partido a San Patricio frente a Alianza de Cutral Co , que no se presentó denunciando amenazas en la última fecha de la fase de grupos.

Aquella resolución determinó, además, la eliminación de Patagonia , que había ganado en su última presentación ante Unión Alem Progresista y así llegó a 9 puntos, obligando al Santo a ganarle al puntero de la zona para alcanzarlo y clasificar por diferencia de gol en los partidos entre sí.

Sin embargo, como el fallo del Consejo Federal fue favorable a los de El Chañar, se quedaron con los tres puntos que estaban en disputa sin la necesidad de jugar y así se metieron en la segunda fase.

Las autoridades consideraron que las garantías para el encuentro estaban dadas y que el Gallo no se presentó por iniciativa propia, por lo cual le dieron por perdido el cotejo.

El comunicado del club eliminado

En las últimas horas, a través de sus rede sociales, el club Patagonia se mostró en desacuerdo con la decisión de AFA y advirtió que se está marcando un precedente para futuros conflictos similares.

"Pasaron unos días y la bronca, tristeza e impotencia no disminuye. El club ACDC Patagonia quiere manifestar su total desacuerdo y malestar con el fallo del CFFA por el partido no jugado entre San Patricio y Alianza por el TRFA que definía los clasificados del grupo a la siguiente fase", comienza diciendo el texto.

Según los argumentos que esboza Patagonia, "la resolución marca un precedente a futuro que nada tienen que ver con el deporte, dando lugar a que los clubes elijan no disputar un partido por conveniencia, total el castigo será nulo o mínimo".

Al mismo tiempo, destacaron la tarea deportiva del plantel: "De algo estamos tranquilos: clasificamos al torneo en la cancha y competimos hasta que pudimos en la cancha. Orgullosos de nuestros jugadores, cuerpo técnico y comunidad del club, que hizo todo lo posible para estar a la altura con compromiso y pertenencia".

Finalmente, dejaron una frase contundente: "no manchen más al fútbol".

comunicado patagonia

Cabe mencionar que además de perder los puntos del partido, que no lo afectaron porque ya había ganado su grupo, Alianza a su vez fue sancionado en el tercer punto del informe con una multa económica que equivale a 575 entradas, con un valor de $15.000, elevándose el número final a $8.625.000.

Mientras tanto, la parte deportiva ya no tiene vuelta atrás, porque San Patricio comenzó a jugar su playoff en la segunda fase contra Cruz del Sur, cayendo en la ida 2 a 1 sobre la hora en Bariloche, pero con chances de darlo vuelta en casa el próximo domingo.