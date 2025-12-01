Copa Federal: después del temporal, las Decanas quedaron afuera por penales

En la vuelta de cuartos de final, Pacífico empató sin goles y perdió en la definición desde los doce pasos ante Independiente Rivadavia.

El domingo estuvo lejos de ser el ideal para las Decanas. El temporal puso en duda la realización del encuentro de vuelta, por los cuartos de final de la Copa Federal femenina, entre el Club Pacífico e Independiente Rivadavia de Mendoza .

Luego de un gran esfuerzo para retirar el agua del campo de juego en Mitre y Agote, el duelo se pudo disputar, pero terminó con la eliminación por penales de las neuquinas.

Las dirigidas por Rodrigo Canales habían sacado un empate valioso en la provincia cuyana, donde se trajeron un empate 2 a 2, después de empezar ganando.

Dos semanas después, en un campo de juego complejo por el agua y la humedad, Pacífico tuvo las mejores oportunidades, pero no pudo anotar y la definición se fue a los disparos desde los doce pasos. Allí prevalecieron las "leprosas" mendocinas, que se metieron en semifinales del certamen nacional.

ON - Futbol femenino Pacifico vs Independiente de Rivadavia (4) Omar Novoa

Nuevamente, las Decanas estuvieron a la altura, más allá de la eliminación. De hecho, por la calidad de su plantel y los rendimientos que ya han mostrado, quedó la sensación de que el equipo aurinegro podría haber llegado todavía más lejos.

El miércoles, la final de Lifune

El miércoles, Pacífico disputará su último partido del año cuando reciba a Deportivo Confluencia en el cotejo de vuelta de la final de primera división de Lifune. La ida fue 3 a 2 para el equipo de Canale, que buscará cerrar la temporada con una sonrisa.