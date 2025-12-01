Un ídolo de Boca hizo hizo borrón y cuenta nueva y expresó su deseo de contratar a Sebastián Villa

Carlos Navarro Montoya causó revuelo con sus declaraciones en el streaming Picado TV y generó un debate en el mundo Boca por la postura con respecto al delantero colombiano Sebastián Villa que brilló en Independiente Rivadavia de Mendoza. El ídolo de la institución fue claro con su postura en torno al futuro del jugador en su carrera futbolística.

Cuando Villa estuvo en el xeneize fue una íeza clave junto a una delantera implacable que conformaba con el delantero centro Darío Benedetto y Cristian Pavón, de misma características que el colombiano. Luego de que la Justicia absuelva al futbolista en la causa por abuso sexual contra su ex pareja.

Ante este panorama el exarquero se refirió a las gestiones que haría si ocupara el rol de manager del equipo de La Ribera: " Sin dudas que voy a buscar a Villa. Si hoy fuera el mánager de Boca , le diría a Riquelme que vaya a buscarlo".

Sin embargo recordó cuál es la situación del delantero con la institución: "Está en juicio con la institución. Tratemos de arreglarlo como corresponde, todo se puede arreglar… Cuando uno se sienta del lado de la mesa de una persona, se puede llegar a un acuerdo".

Un ídolo de Boca defenestró a River con una frase lapidaria: "Está hecho pedazos"

El presente de Boca y River se revirtieron en comparación a los últimos años. Aquel elenco azul y oro que solía estar en la sombra de un millonario regular en su rendimiento, logró estar actualmente por encima de su máximo rival y goza de haberle ganado el último superclásico en La Bombonera por 2-0.

En ese contexto el exarquero Carlos Navarro Montoya se animó a hablar con dureza de la situación que atraviesa el equipo de Núñez: “River está hecho pedazos. Cuando vos ves la imagen del entrenador, ves la imagen del equipo. Ves un equipo resignado porque el entrenador está resignado. Ves un equipo golpeado porque el entrenador está golpeado. Ves un equipo desorientado”.

Luego, en su diálogo con el streaming Picado TV, profundizó sobre su análisis sobre la situación del entrenador: “Cuando llegás a lo más alto como lo hizo Gallardo, muchas veces crees que lo otro no te puede pasar, y cuando te pasa es difícil desenvolverse por esas aguas”.

El resumen de Boca-Argentinos Juniors

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

#AAAJ VAMOS BICHO COLORADO, PONGA HUEVO QUE GANAMOS

Estos son los convocados por Nicolás Diez para enfrentar a Boca por los cuartos de final de la Liga Profesional de Fútbol.

Torneo Betano

Domingo 30/11

18.30

Estadio Alberto J. Armando



Estos son los convocados por Nicolás Diez para enfrentar a Boca por los cuartos de final de la Liga Profesional de Fútbol.



Torneo Betano

Domingo 30/11

18.30

Estadio Alberto J. Armando pic.twitter.com/rq77TH2WPY — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) November 30, 2025

Estadio: La Bombonera.

Gol: Ayrton Costa (5').

Árbitro: Fernando Echenique.

Transmisión: TNT Sports y ESPN Premium.