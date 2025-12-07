Deportes La Mañana Federal A El Federal A llega a su final: cómo está la definición por el segundo ascenso

Ya sin zonales en el certamen, en Formosa se jugó la ida de la instancia decisiva por otro boleto a la Primera Nacional. Allí, la Crema derrotó por la mínima ante San Martin: el próximo domingo se dirime todo en Santa Fe.







El Federal A entró en su última etapa luego de una extensa temporada y, en Formosa, se disputó el primer duelo de la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional. El estadio 17 de Octubre fue el escenario del duelo entre San Martín y Atlético Rafaela: allí, a Crema pegó primero y se llevó una victoria por la mínima en una llave que se definirá en Santa Fe el próximo fin de semana.

Cómo fue el duelo de ida entre San Martín de Formosa y Atlético Rafaela Hoy, desde las 17 y con el arbitraje de Diego Novelli, se puso en marcha la instancia decisiva del campeonato regional, que brinda un boleto a la segunda división del fútbol argentino. La definición tiene como protagonistas a dos elencos que sufrieron al primer ascendido, Ciudad Bolívar. El conjunto norteño cayó en los cuartos de final por el primer ascenso ante el equipo bonaerense, que más tarde venció en la final a Rafaela en San Nicolás por penales.

En el cotejo que se desarrolló esta tarde, el inoxidable goleador Lucas Albertengo le dio la ventaja mínima a la visita a los 29 minutos del primer tiempo. Ya en el complemento, el juego continuó sin demasiadas emociones y la Crema consiguió un triunfazo que le permite arribar con ventaja al pleito definitorio. El fin de semana que viene se dirimirá el ascenso en el Nuevo Monumental, donde la Franja deberá hacer más de dos goles para conseguir el boleto a la categoría de plata.