Los memes de la derrota de Boca ante Racing en las semifinales del Clausura

Las redes sociales estallaron luego de la victoria de la Academia en La Bombonera que le dio el pase a la final del torneo Clausura.

El clásico entre Boca y Racing generó un sinfín de emociones en torno a la definición que terminó metiendo a la Academia en la final del torneo Clausura relegando al local que se ilusionaba con llegar a la última instancia para conseguir un título y romper una racha de tres años sin levantar títulos.

En el marco de un clásico picante, aunque con pocas emociones, Boca sucumbió ante Racing , que se convirtió en el primer finalista del Torneo Clausura : el Xeneize no encontró la fluidez que había logrado durante los encuentros anteriores y, pese a la levantada sobre el cierre del ciclo de Miguel Ángel Russo y la continuidad con Claudio Úbeda, acabó cerrando un año flojo, en el que solo pudo conseguir el objetivo de acceder a la próxima edición de la Copa Libertadores. El próximo sábado, y frente a Estudiantes o Gimnasia , la Academia disputará la instancia decisiva.

"No podés gritar el gol de Racing, hay que alentar por Boca para que River clasifique a la Libertadores " - Yo con el gol de maravilla Martinez: pic.twitter.com/zhPtI5ZGB4

No podes gritar el gol de Racing, si no sale campeón boca te quedas afuera de la libertadores yo en el gol de Racing: pic.twitter.com/9udnCAYVuH

La crónica de Boca-Racing

En los primeros minutos, ni Boca ni Racing lograron imponerse y abundó la pierna fuerte: apenas un lindo taco de Carlos Palacios y una acción individual del Changuito Zeballos, siempre punzante, modificaron un poco la tesitura de un encuentro chato. Lo cierto es que no hubo jugadas de riesgo y la mayoría de las jugadas colectivas no prosperaba en la mitad del campo.

Con el correr del partido, aunque no gozó de profundidad, la Academia monopolizó la posesión y el Xeneize empezó a sentirse incómodo: a sus hombres de ataque prácticamente no les llegó el balón y hasta Leandro Paredes, que no suele errar pases, se mostró extrañamente errático. En las áreas, poco para destacar: algún centro del extremo santiagueño que quedó en las manos de Facundo Cambeses y otro envío aéreo que Milton Giménez no llegó a conectar.

Agustín Almendra fue quien se animó a romper con la monotonía del cotejo y comandó una linda incursión en la que le cedió un pase bombeado a Facundo Mura: el lateral esperó y encontró a Juan Nardoni, quien remató a la carrera y estrelló su tiro en el poste. La estirada de Agustín Marchesín no era suficiente y los de Claudio Úbeda se salvaron de irse al vestuario abajo en el marcador.

EL PALO SALVÓ A BOCA Gran jugada colectiva de Racing y Nardoni remató al poste





Apenas iniciado el complemento, la visita exhibió una mayor intensidad, acompañada de una faceta bien ofensiva: los laterales pasaron varias veces al ataque y de una de esas incursiones -más concretamente, de Gabriel Rojas- estuvo a punto de llegar el primer tanto de los de Avellaneda. Sin embargo, la ejecución del defensor ex San Lorenzo golpeó en la espalda de Lautaro Di Lollo cuando parecía que iba rumbo al arco.

El desarrollo del cotejo se había estancado y, desde las tribunas, la hinchada del cuadro azul y oro intentaba levantar a sus futbolistas, inconexos y con pocas ideas. El conjunto de Gustavo Costas, que con poco era superior, golpeó a 15 minutos del final: Rojas tiró un centro a la cabeza de Adrián "Maravilla" Martínez, que cortó su mala racha de diez pleitos consecutivos sin marcar.

APARECIÓ MARAVILLA PARA EL PRIMERO DE RACING Adrián Martínez ganó por arriba y puso el 1-0 ante Boca





Sifón movió el banco, pero sirvió de poco: la reacción de Boca brilló por su ausencia y prácticamente no pudo patear al arco. Alan Velasco, movedizo, disparó desde lejos por encima del travesaño y Miguel Merentiel no pudo hallar a ningún compañero en los metros finales con un envío aéreo. El Xeneize se despidió de la competición dejando una pálida imagen y con mucho que mejorar de cara al año que viene, pese a la remontada que experimentó con su actual DT. Racing, por su parte, logró un merecido premio y el domingo 13 de diciembre, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, se medirá ante Gimnasia o Estudiantes para ser campeón.

El resumen de Boca-Racing

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Darío Herrera.

Gol: "Maravilla" Martínez (75').

Transmisión: TNT Sports y ESPN Premium.