La sorpresiva y elogiada pirueta de Mateo Messi durante los festejos de su padre por el titulo de Inter Miami

El hijo del astro rosarino acaparó las miradas con una pirueta particular con la pelota que ilusionó a los argentinos.

Cuando los flashes se empezaban a correr de la figura de Lionel Messi después de verlo levantar un nuevo título con Inter Miami y para su carrera profesional plagada de trofeos, su hijo Mateo sorprendió con un momento especial cuando en sus pies dominaba un balón bajo la sombra de su padre que gozaba de un momento de felicidad.

La pelota quedó rodando en el verde césped del Chase Stadium y Mateo Messi no dudó en tomarlo y empezar a jugar con ella generando una grata sorpresa para quienes lo estaban viendo. Lejos de optar por la simpleza, el mediano de los tres hijos que tiene el astro rosarino con su pareja Antonela Roccuzzo fue viral por una pirueta.

De manera solitaria, Mateo empezó a hacer jueguitos, la levantó por el aire y realizó una "vuelta al mundo", como se conoce en la jerga futbolera. Rápidamente recibió la felicitación del arquero Oscar Ustari que se sorprendió por lo que había visto. Más tarde, con más confianza, volvió a hacerlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/433/status/1997725272339308887&partner=&hide_thread=false Mateo Messi pulling off his first around the world - and he wants everyone to know it pic.twitter.com/y4kRUaE3zk — 433 (@433) December 7, 2025

Lionel Messi sumó un nuevo título: Inter Miami se consagró campeón de la MLS

El Inter Miami, con el astro argentino Lionel Messi, le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps y se consagró campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos.

En el partido disputado en el Chase stadium, el defensor colombiano Edier Ocampo en contra abrió el marcador a los 9 minutos para el Inter Miami. En el complemento, el mediocampista Ali Ahmed empataba el partido a los 15 minutos pero el argentino Rodrigo De Paul volvía a adelantar a los locales a los 29 minutos.

Finalmente, el partido lo sentenció el argentino Tadeo Allende con su gol a los 49 minutos del complemento. Con este resultado, el Inter Miami se consagra campeón de la Major League Soccer por primera vez en su corta historia. Sus anteriores títulos habían sido la Supporters Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023.

Para el astro argentino Lionel Messi, este significa su título número 48 de su exitosa carrera. A nivel ligas, esta es la décimotercera que conquista en su palmarés.

La gambeta viral de Ciro Messi que ilusionó a los argentinos

En Argentina, y los amantes del fútbol mundial, sueñan con que la leyenda de Lionel Messi no termine nunca, aunque la realidad marca que el fin de la carrera terminará en los próximos años según viene expresando públicamente cuando es consultado. El jugador transita la última etapa de su carrera profesional.

Mientras el final de la carrera del'10' está cada vez más cerca, empieza a aparecer la nueva generación del apellido. En las últimas horas causó una revolución su heredero, Ciro Messi que entrena en la academia del Inter Miami, con un video de un pasaje del encuentro que disputó el niño de siete años.

Digno de una jugada de su padre. El niño que usa el dorsal '10' en su espalda como su papá, fue destacado en las redes sociales por tres gambetas consecutivas durante un partido donde dejó en el camino a cuatro rivales. Terminó rematando al arco pero el arquero atajó el remate.