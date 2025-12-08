El picante posteo de Racing burlándose de Boca y Paredes tras eliminarlo del Clausura

Racing salió airoso de su visita de La Bombonera con una victoria por 1-0 que le dio el pase a la final del torneo Clausura y concretó la eliminación de Boca del certamen doméstico, una situación agridulce debido a que le dolerá no obtener el título pero ayudó para que River no consiga el pase a la Copa Libertadores y juegue Sudamericana.

Lo cierto es que es un clima festivo para la Academia que cerrará el año disputando la final del certamen doméstico ante el ganador de la semifinal que jugarán este lunes a partir de las 17 Gimnasia y Estudiantes de La Plata, un clásico importante en la ciudad. Entre los festejos que se concretaron en el estadio este domingo por la noche, las redes sociales lanzaron un particular mensaje con una imagen particular.

La hinchada xeneize desplegó en su tribuna durante algunos partidos una bandera con la imagen de su máximo exponente del plantel en la actualidad Leandro Paredes y una frase puntual: "Sigan viendo". Esa misma cita fue utilizada por las redes oficiales del elenco albiceleste de Avellaneda para burlarse del xeneize junto a una imagen del plantel con la 12 de fondo tras la victoria conseguida.

En el marco de un clásico picante, aunque con pocas emociones, Boca sucumbió ante Racing, que se convirtió en el primer finalista del Torneo Clausura: el Xeneize no encontró la fluidez que había logrado durante los encuentros anteriores y, pese a la levantada sobre el cierre del ciclo de Miguel Ángel Russo y la continuidad con Claudio Úbeda, acabó cerrando un año flojo, en el que solo pudo conseguir el objetivo de acceder a la próxima edición de la Copa Libertadores. El próximo sábado, y frente a Estudiantes o Gimnasia, la Academia disputará la instancia decisiva.

La crónica de Boca-Racing

En los primeros minutos, ni Boca ni Racing lograron imponerse y abundó la pierna fuerte: apenas un lindo taco de Carlos Palacios y una acción individual del Changuito Zeballos, siempre punzante, modificaron un poco la tesitura de un encuentro chato. Lo cierto es que no hubo jugadas de riesgo y la mayoría de las jugadas colectivas no prosperaba en la mitad del campo.

Con el correr del partido, aunque no gozó de profundidad, la Academia monopolizó la posesión y el Xeneize empezó a sentirse incómodo: a sus hombres de ataque prácticamente no les llegó el balón y hasta Leandro Paredes, que no suele errar pases, se mostró extrañamente errático. En las áreas, poco para destacar: algún centro del extremo santiagueño que quedó en las manos de Facundo Cambeses y otro envío aéreo que Milton Giménez no llegó a conectar.

Agustín Almendra fue quien se animó a romper con la monotonía del cotejo y comandó una linda incursión en la que le cedió un pase bombeado a Facundo Mura: el lateral esperó y encontró a Juan Nardoni, quien remató a la carrera y estrelló su tiro en el poste. La estirada de Agustín Marchesín no era suficiente y los de Claudio Úbeda se salvaron de irse al vestuario abajo en el marcador.

Apenas iniciado el complemento, la visita exhibió una mayor intensidad, acompañada de una faceta bien ofensiva: los laterales pasaron varias veces al ataque y de una de esas incursiones -más concretamente, de Gabriel Rojas- estuvo a punto de llegar el primer tanto de los de Avellaneda. Sin embargo, la ejecución del defensor ex San Lorenzo golpeó en la espalda de Lautaro Di Lollo cuando parecía que iba rumbo al arco.

El desarrollo del cotejo se había estancado y, desde las tribunas, la hinchada del cuadro azul y oro intentaba levantar a sus futbolistas, inconexos y con pocas ideas. El conjunto de Gustavo Costas, que con poco era superior, golpeó a 15 minutos del final: Rojas tiró un centro a la cabeza de Adrián "Maravilla" Martínez, que cortó su mala racha de diez pleitos consecutivos sin marcar.

Sifón movió el banco, pero sirvió de poco: la reacción de Boca brilló por su ausencia y prácticamente no pudo patear al arco. Alan Velasco, movedizo, disparó desde lejos por encima del travesaño y Miguel Merentiel no pudo hallar a ningún compañero en los metros finales con un envío aéreo. El Xeneize se despidió de la competición dejando una pálida imagen y con mucho que mejorar de cara al año que viene, pese a la remontada que experimentó con su actual DT. Racing, por su parte, logró un merecido premio y el domingo 13 de diciembre, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, se medirá ante Gimnasia o Estudiantes para ser campeón.