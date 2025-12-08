La frase con la que Claudio Úbeda atajó las críticas por cambiar al Changuito Zeballos en la derrota de Boca

El entrenador dio explicaciones en conferencia de prensa por el cambio del habilidoso jugador que sorprendió hasta a los propios hinchas de Boca.

Con tan solo un cambio, la mirada sobre Claudio Úbeda cambió por completo en la hinchada de Boca que había logrado confianza con el entrenador con una mejora sustancial en el nivel de juego ayudado, en gran parte, con la presencia del campeón del mundo Leandro Paredes . El cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos generó fuertes cuestionamientos que lo llevaron a dar explicaciones públicamente por la decisión tomada.

En conferencia de prensa el entrenador comenzó analizando el duelo: “ El balance obviamente que no es bueno . Fue un partido muy cerrado en el que se generaron muy pocas ocasiones de gol y, en una acción de contragolpe y de juego aéreo, terminó llevándose el partido Racing. No creo que en un análisis más profundo encontremos respuestas”.

Más tarde, Úbeda no pudo evitar dar explicaciones sobre la situación que generó hastaun claro gesto de desentendimiento por parte del capitán Paredes: “Lo que estábamos viendo con gestos es que estaba cansado y por eso tomamos la decisión de sacarlo y, si miramos para atrás en los tres partidos anteriores , había salido en los últimos minutos . Hizo un desgaste físico muy grande desde que estuvo en campo y por eso tomamos esa decisión”.

Otras frases de Úbeda

Entre sus explicaciones ante la prensa, el Sifón explicó por qué no ingresó Edinson Cavani: “En el caso de Edi, lo habíamos mandado a entrar en calor para hacer el cambio por Milton Giménez, pero nos dijo que había sentido una molestia en la zona lumbar y por eso no hicimos ese cambio. Y, por Ander Herrera, considerábamos que no era el momento para hacer ese cambio".

“Sentíamos que era un partido que tenía un ida y vuelta permanente. Creíamos que una de las alternativas que teníamos para llegar era por las bandas y por eso consideramos que no íbamos a hacer modificaciones, Carlos Palacios estaba haciendo un buen partido y por eso la única decisión que tomamos fue la de Alan“, contó sobre la decisión de mandar al campo de juego a Velasco.

Tras esta situación su continuidad volvió a estar en el centro de la escena y se refirió a las neociaciones que vendrán: "Vamos a pensar y ver cómo sigue todo, la verdad que hablaremos con Román (Riquelme) de todo lo que viene por delante, no esperábamos terminar la temporada ahora, siempre teníamos expectativas de seguir avanzando y ahora seguiremos planificando lo que viene”.

“Cuando uno pierde hay pocas explicaciones, duele mucho perder. Queríamos ganar este partido e ir a Santiago del Estero a jugar la final y nos duele muchísimo haber perdido este partido, porque miramos para atrás y el equipo había tenido una evolución muy grande. Era lo único que nosotros queríamos y lamentablemente no pudimos darle eso a los hinchas", soltó.