Denuncian abuso policial tras la pelea entre mujeres que terminó en batalla campal en Villa La Angostura

Una residente expresó preocupación por el uso de la fuerza y pidió que se investiguen los procedimientos aplicados durante el operativo.

A una semana de la violenta pelea callejera que comenzó entre dos mujeres y terminó en una batalla campal en la Plaza de los Pioneros, de Villa La Angostura , continúan sumándose voces de vecinos que piden esclarecer no solo lo ocurrido entre los participantes del enfrentamiento, sino también el accionar policial registrado en distintos videos difundidos en redes locales.

Una vecina, que dialogó con LM Neuquén , aseguró que su preocupación no está centrada únicamente en el disturbio en la vía pública, sino en la forma en que intervinieron algunos efectivos de la Comisaría 28. Señaló que los registros audiovisuales “no coinciden con los protocolos de actuación para dispersar disturbios” que, según la versión policial oficial, se habrían aplicado durante el operativo.

Respecto a la pelea, la residente confirmó que “fue una pelea que comenzó entre dos mujeres y terminó en una batalla campal que requirió la intervención policial”. Sin embargo, remarcó que su cuestionamiento surge a partir de la declaración difundida por la fuerza, donde se menciona el uso de procedimientos reglamentarios.

“En los videos no se ve ningún protocolo. Incluso cuando el chico estaba reducido, un oficial que no lo estaba deteniendo le pega una patada en la cabeza sin mediar palabra. La familia denuncia que es menor de edad”, afirmó. De acuerdo con sus dichos, se trataría del joven de 16 años que luego fue atendido en el hospital.

La vecina hizo una comparación contundente al describir la agresión: “¿Este es el procedimiento policial? ¿Atacar a un chico como los rugbiers atacaron a Fernando?”. Esta frase resume la gravedad con la que interpreta el accionar registrado en las imágenes.

“No hubo sanciones y hasta parecen héroes en algunas notas”

La denunciante sostuvo que, hasta donde sabe, no se tomaron medidas disciplinarias contra los policías involucrados. “En todas las notas periodísticas incluso se los llega a mostrar como héroes de una situación que —según lo que se ve en los videos— se frenó solo por la violencia que ejercieron contra los chicos”, expresó.

También aseguró que en uno de los registros se observa a una joven recibiendo un golpe que la deja desvanecida. “No hay una sola actuación contra la policía”, insistió.

Según su relato, personal del hospital realizó una denuncia por violencia institucional al recibir al menor golpeado y ante el reclamo de la madre, que intentaba ingresar para verlo.

Antecedentes de violencia institucional en el pueblo

La vecina contextualizó su reclamo al mencionar otros episodios ocurridos en Villa La Angostura en los últimos años.

Recordó:

2017: el caso de Martín Curruhuinca, quien —según denuncias familiares— fue golpeado, subido a un móvil policial y cayó del vehículo, tras lo cual fue arrollado.

2022: la muerte de Robinson Gatica luego de un procedimiento policial, un expediente cerrado por la Justicia pero aún muy cuestionado por sectores de la comunidad.

2024: un oficial lesionó a dos jóvenes que circulaban en moto; fue el único caso donde un policía fue apartado.

También mencionó el femicidio de Guadalupe, indicando que un policía habría tomado contacto con la víctima utilizando datos obtenidos de la denuncia contra su expareja, una conducta expresamente prohibida por ley.

“La comisaría de Villa La Angostura tiene un historial de comportamiento vergonzoso a la hora de tratar situaciones de conflicto. Y esto que quedó registrado en video es una muestra más”, sostuvo.

“Perder el miedo a denunciar”

La vecina envió un mensaje directo a la comunidad: “Necesitamos perder el miedo a denunciar el mal accionar de la policía o de cualquier agente del Estado. Estamos hablando de que podría ser el hijo de cualquiera, que intenta separar una pelea y termina pateado por oficiales que, con el arma y la placa, se sienten impunes”.

Luego lanzó una pregunta que resume su planteo central: “Si lo mataban, ¿iban a usar la misma excusa que con Robinson Gatica? ¿Que su muerte fue por consumo y no por la golpiza?”.