Villa Mitre y Cipo cerraron al DT y Olimpo sacudió la tarde

El Federal A está en receso pero las distintas instituciones siguen trabajando y armando el esquema de cara al 2026, tres de los clubes más importantes de la zona sur lograron cerrar el año confirmando a sus directores técnicos. Esta tarde, para los seguidores de la categoría hubo una bomba: Olimpo oficializó a Carlos Mungo .

El director técnico cruzó de vereda y pasó de El Fortín al Carminatti . El anuncio no solo generó fuerte repercusión en Bahía Blanca , también en todo el interior, porque se trata de uno de los entrenadores más estables y competitivos del último tiempo en el ascenso. De hecho, hasta la confirmación de Daniel Cravero en Cipo, había sonado como posible reemplazo tras su salida de Villa Mitre.

El DT estuvo siete temporadas consecutivas al frente del Tricolor, un número prácticamente insólito en un fútbol donde los procesos extensos suelen ser excepcionales. Bajo su conducción, el club bahiense disputó dos finales por el ascenso a la Primera Nacional y sostuvo, año tras año, protagonismo en cada torneo.

Incluso, durante su gestión superó la línea de los 200 partidos dirigidos, algo que ningún entrenador había logrado en la historia moderna de la institución. Esa continuidad se reflejó en campañas sólidas, clasificaciones repetidas a instancias decisivas y momentos que quedaron grabados en la memoria del hincha, como triunfos clásicos en condición de visitante y temporadas en las que Villa Mitre se instaló entre los mejores del país.

El nuevo desafío de Mungo en Olimpo

Ahora, Mungo se prepara para un nuevo desafío en Olimpo, donde ya trabajó en inferiores y tuvo un breve paso por el plantel profesional. Su regreso encuentra al club en plena reestructuración deportiva, con la intención de volver a los primeros planos de la categoría y pelear el ascenso, objetivo que el aurinegro persigue desde hace varias temporadas.

Desde la dirigencia confirmaron que el entrenador ya se encuentra abocado al armado del plantel y a la planificación de la pretemporada, con la mira puesta en un Federal A que promete ser nuevamente competitivo, cambiante y con varios candidatos fuertes. Villa Mitre por su lado fue el primero en acomodar su estructura la llegada de Diego Cochas, cordobés de Saldán, de 46 años, un entrenador que viene creciendo en el ascenso y que ahora asume uno de los bancos más exigentes del sur del país.

El club bahiense lo oficializó hace un par de semanas en reemplazo de Carlos Mungo. En Cipolletti, la noticia resonó entre los hinchas de la posibilidad de Mungo como DT, pero el Club confirmó la continuidad de Daniel “Chango” Cravero como entrenador para la temporada 2026 del Torneo Federal A. Con esto, los tres equipos que lideraron la etapa regular en el 2025, ya tienen la base para comenzar a trabajar la próxima temporada de la tercera categoría del fútbol argentino.