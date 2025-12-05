El Turismo Carretera define la Copa de Oro 2025 en La Plata

El Turismo Carretera llega este fin de semana al autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata para disputar la 15ª y última fecha del campeonato 2025 , en una jornada que consagrará al nuevo campeón de la “máxima”. La categoría más antigua del automovilismo mundial reunirá a 49 pilotos para un cierre de temporada que promete intensidad desde la primera salida a pista.

El gran protagonista del fin de semana será Agustín Canapino , líder sólido de la Copa de Oro y máximo candidato a retener el título. Con 57,5 puntos de diferencia sobre Santiago Mangoni y 70,5 unidades en juego gracias al sistema especial del GP Coronación —que entrega un 50% más de puntos que una carrera habitual—, el arrecifeño llega con margen, pero todavía sin certezas.

Tres pilotos mantienen posibilidades matemáticas de arrebatarle la corona: el mencionado Mangoni, Matías Rossi y Marcos Landa. Ninguno de ellos ganó en la temporada, lo que agrega una exigencia adicional: quien quiera ser campeón deberá imponerse en la final del domingo , un escenario que sumará dramatismo a la definición.

Horario y cómo ver el Turismo Carretera

La actividad se pondrá en marcha el sábado por la mañana, cuando los autos del TC salgan a pista para la primera tanda de entrenamientos desde las 11.05, con transmisión de DeporTV y Motorplay. El segundo ensayo comenzará a las 13.20, sesión clave para ajustar la puesta a punto en un circuito que exige velocidad sostenida, estabilidad en curvas rápidas y una tracción impecable en los radios más cerrados.

La clasificación se disputará a partir de las 16.03, respetando el formato de cuatro cuartos de ocho minutos. La franja televisiva entre las 15 y las 17 será cubierta en vivo por DeporTV, la TV Pública y Motorplay. El tiempo de pole puede resultar decisivo para cualquiera de los candidatos: largar adelante en La Plata suele ser un factor determinante, especialmente en jornadas donde la temperatura del asfalto modifica el comportamiento del auto vuelta a vuelta.

turismo carretera toay (2).jpg

El domingo comenzará con las series del TC desde las 10.10, instancia que ordenará la grilla para la carrera más esperada del año. La final del GP Coronación está programada para las 14.00, pactada a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos. Será entonces cuando los cuatro aspirantes definan sus posibilidades: Canapino deberá administrar su ventaja sin quedar envuelto en maniobras riesgosas, mientras que sus rivales están obligados a apostar por una estrategia agresiva desde el inicio.

El circuito platense, de 4.265 metros, combina zonas de alta velocidad con curvas que exigen frenadas profundas y apoyos prolongados. La referencia sigue siendo el 1m23s974 marcado por Canapino, registro que ilustra la velocidad promedio del trazado. La última carrera allí quedó en manos de Diego Ciantini en diciembre de 2024, con una definición que será recordada por la tensión permanente en los giros finales.

El clima acompañará el espectáculo: no se esperan lluvias y el sábado será el día más caluroso, con máximas cercanas a los 30 grados. El domingo será más templado, ideal para recibir a un público que seguramente colmará las tribunas.