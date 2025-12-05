Franco Colapinto va por la qualy del GP de Abu Dhabi: horario y como verlo

El argentino de Alpine disputa el último Gran Premio de la Fórmula 1 del año, luego de que se confirmara su continuidad para 2026.

El piloto británico Lando Norris (McLaren) finalizó en el primer puesto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dhabi , correspondiente a la vigésimo cuarta y última fecha del campeonato de Fórmula 1. Por otra parte, el argentino Franco Colapinto tuvo una sólida actuación para finalizar décimo, ya que en su mejor registro de vuelta quedó a solo 370 milésimas de Norris en el Circuito de Yas Marina.

Ya en la práctica libre 2, Norris consolidó su dominio en el Circuito de Yaz Marina , que este domingo será testigo de una apasionante definición para definir al campeón de la temporada 2025. En esta ocasión, Norris mejoró muchísimo y giró en 1:23,083, para sacarle una considerable ventaja de 363 milésimas a Verstappen, quien volvió a ser su escolta.

A su vez, el australiano Oscar Piastri, que también pelea por el título, no pudo participar en la práctica libre 1 ya que le cedió el monoplaza al mexicano Patricio O´Ward, mientras que en la segunda tanda de entrenamientos quedó 11° , a 680 milésimas de Norris.

auto colapinto qatar

Dicha sesión fue una verdadera pesadilla para Colapinto y su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, ya que terminaron 19° y 20° respectivamente, en las últimas dos posiciones.

La Fórmula 1 llegó este fin de semana a Abu Dabi, donde se definirá el campeonato que tiene como líder a Norris con 408 puntos. Al británico le alcanzará con terminar en el podio para no depender de otros resultados, aunque no se podrá confiar ya que tanto Verstappen como Piastri buscarán quedarse con la gloria.

A qué hora es la FP3 y la qualy del GP Abu Dhabi de la F1

La actividad en el GP de Abu Dhabi continuará este sábado, con la práctica libre 3 y la clasificación, que comenzarán a las 7:30 y a las 11 de la mañana respectivamente.

Sábado 6 de diciembre

Prácticas libres 3 - 07.00 a 08.00

Clasificación - 11.00 a 12.00

Domingo 7 diciembre

Carrera - 10.00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Abu Dhabi

El Gran Premio de Abu Dabi se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. También será transmitido por el canal Fox Sports. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

La queja de Franco Colapinto tras la FP2

Colapinto, que este año no pudo sumar puntos en el campeonato de Fórmula 1, había tenido una sólida actuación en la práctica libre 1, donde finalizó 10°, aunque todo se vino abajo en la segunda sesión, donde terminó penúltimo solo por delante de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly.

El argentino había tenido un gran comienzo a la mañana, ya que terminó 10° en la práctica libre 1 que lo ilusionaba de cara a lo que se venía más tarde. Sin embargo, en la segunda sesión de entrenamientos todos los equipos mejoraron muchísimo sus registros, mientras que los pilotos de Alpine no pudieron dar pelea y finalizaron en las últimas dos posiciones.

Al ser consultado sobre esta situación, Colapinto reconoció que “es muy rato porque en la FP1 estuvimos muy cerca”, y subrayó: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto”. A su vez, destacó que “hay que trabajar para mañana. Dentro de todo me sentí mejor con el auto, que es lo más importante".