Con una gran actuación en la FP1: así fue el viernes de Franco Colapinto en el GP de Abu Dhabi

El piloto británico Lando Norris (McLaren) finalizó en el primer puesto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dhabi , correspondiente a la vigésimo cuarta y última fecha del campeonato de Fórmula 1. Por otra parte, el argentino Franco Colapinto tuvo una sólida actuación para finalizar décimo, ya que en su mejor registro de vuelta quedó a solo 370 milésimas de Norris en el Circuito de Yas Marina.

Norris, que este domingo buscará ganar el campeonato de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, registró un tiempo de 1:24,485 y le sacó solo ocho milésimas a su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), otro de los aspirantes al título. A su vez, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) también terminó muy cerca de la punta y quedó a solo 16 milésimas de Norris.

La práctica libre 1 del GP de Abu Dhabi contó con la presencia de varios pilotos de reserva. Entre ellos estuvo el mexicano Patricio O´Ward, quien reemplazó en McLaren al australiano Oscar Piastri. Este último, que también tiene chances de ser campeón este fin de semana, tendrá que dar muchas vueltas en las prácticas libres 2 y 3 para ponerse a tono de cara a la clasificación de este sábado.

Así terminó la FP1 del GP de Abu Dhabi

1- Lando Norris (McLaren)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Nico Hulkenberg (Sauber)

6- George Russell (Mercedes)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Oliver Bearman (Haas)

9- Carlos Sainz Jr. (Williams)

10- Franco Colapinto (Alpine)

11- Ryo Hirakawa (Haas)

12- Isak Hadjar (Racing Bulls)

13- Paul Aron (Alpine)

14- Patricio O´Ward (McLaren)

15- Arvid Lindblad (Red Bull)

16- Arthur Leclerc (Ferrari)

17- Ayumu Iwasa (Racing Bulls)

18- Luke Browning (Williams)

19- Jak Crawford (Aston Martin)

20- Cian Shields (Aston Martin)

Así fue la práctica libre 2

Ya en la práctica libre 2, Norris consolidó su dominio en el Circuito de Yaz Marina, que este domingo será testigo de una apasionante definición para definir al campeón de la temporada 2025. En esta ocasión, Norris mejoró muchísimo y giró en 1:23,083, para sacarle una considerable ventaja de 363 milésimas a Verstappen, quien volvió a ser su escolta.

A su vez, el australiano Oscar Piastri, que también pelea por el título, no pudo participar en la práctica libre 1 ya que le cedió el monoplaza al mexicano Patricio O´Ward, mientras que en la segunda tanda de entrenamientos quedó 11°, a 680 milésimas de Norris.

Dicha sesión fue una verdadera pesadilla para Colapinto y su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, ya que terminaron 19° y 20° respectivamente, en las últimas dos posiciones.

La Fórmula 1 llegó este fin de semana a Abu Dabi, donde se definirá el campeonato que tiene como líder a Norris con 408 puntos. Al británico le alcanzará con terminar en el podio para no depender de otros resultados, aunque no se podrá confiar ya que tanto Verstappen como Piastri buscarán quedarse con la gloria. La actividad en el GP de Abu Dabi continuará este sábado, con la práctica libre 3 y la clasificación, que comenzarán a las 7:30 y a las 11 de la mañana respectivamente