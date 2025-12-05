El tremendo penal a 130 kilómetros por hora de un arquero que se metió entre los "más potentes de la historia"

El duelo entre Napoli y Cagliari quedó marcado por una situación particular que quedó marcado por la potencia de un remate desde el punto de penal.

El partido entre Napoli y Cagliari por los octavos de final de la Coppa Italia quedó marcado por un momento especial durante el encuentro en el que el arquero Vanja Milinkovic-Savic quedó en el centro de atención con un penal inatajable para el arquero rival. No se trató de un remate habitual sino que se trataría de un disparo que llevaba una velocidad de aproximadamente poco más de 130 km/h.

"El lanzamiento de penalti de Vanja Milinkovic-Savic podría haber superado los 130 km/h. De confirmarse, superaría los 111 km/h de Chloe Kelly, convirtiéndolo potencialmente en uno de los disparos más potentes de la historia del fútbol”, dijo el periodista italiano, Ricardo Trevisani, en declaraciones en el medioNapoli Network.

Luego del resultado favorable que se confirmó en la tanda de penales, el propio arquero se expresó al respecto: “Hay muchos pateadores nuevos, lo importante es que marqué. tiré mejor que (Alessandro) Buongiorno... Pero solo practico parando penaltis, ya tenemos muy buenos lanzadores en el equipo. ¿El gol encajado? Un episodio desafortunado“.

"Vanja mi raccomando calcia piano"



Vanja: pic.twitter.com/STszAO4eKT — Lega Serie A (@SerieA) December 4, 2025

Luego del 1-1 en el período de juego, los octavos de final se definieron en la tanda de penales donde el equipo napolitano se impuso por 9-8.

Gol de chilena y topo gigio: la increíble acción del Cuti Romero con festejo desafiante

Por la fecha 14 de la Premier League, el Tottenham visitó al Newcastle y Cristian Cuti Romero fue la gran figura de su equipo, marcando los dos goles. El segundo ¡de chilena! a los 94 minutos para poner el 2-2 final. El defensor campeón del mundo realizó un festejo desafiante, con el famoso topo gigio frente a la hinchada rival.

El equipo inglés no tuvo el mejor inicio de temporada: con este empate marcha 11º en la Premier League, a once puntos de la cima y en la Champions está 16º en la liguilla, con dos victorias, dos empates y una derrota en cinco partidos.

En ese presente, el Cuti Romero sigue destacándose como uno de los mejores jugadores del equipo y uno de los grandes defensores del mundo. El argentino marcó el primer gol de su equipo con una palomita a los 78 minutos.

¡EL CUTI EMPATA PARA EL TOTTENHAM! Palomita de Romero para marcar el 1-1 de los Spurs ante Newcastle.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vqLAZ8JsIl — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2025

Pero lo más impresionante llegó en el tiempo de descuento. Cuando parecía que Newcastle se llevaba los tres puntos, Cuti se creo una chilena, un tanto defectuosa pero efectiva, y estampó el empate final. En el festejo emuló el famoso Topo Gigio de Juan Román Riquelme y miró desafiante a la hinchada rival.