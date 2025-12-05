El clima en Neuquén

La Mañana Selección Argentina

En vivo: el sorteo del Mundial 2026 y los rivales de la Selección Argentina

En Washington, Estados Unidos, se lleva a cabo el sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde la Albiceleste defenderá su título.

La Selección Argentina comienza a palpitar el Mundial 2026.

La Selección Argentina conocerá este viernes a sus rivales en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en el sorteo que se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

La Selección, que es dirigida por Lionel Scaloni y que tiene como capitán al astro rosarino Lionel Messi, integrará el Bombo 1, por lo que evitará cruzarse con las grandes potencias al menos en la fase de grupos.

Así están conformados los bombos en el sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.

Los grupos

Grupo A: México,

Grupo B: Canadá,

Grupo C:

Grupo D: Estados Unidos,

Grupo E:

Grupo F:

Grupo G:

Grupo H:

Grupo I:

Grupo J:

Grupo K:

Grupo L:

