"Le arranco la cabeza": La dura frase con la que Marcos Rojo había confirmado que pelearía en Parense de Manos

El streamer y organizador del evento Luquitas Rodríguez confirmó que finalmente el defensor terminó desistiendo de la posibilidad aunque ya habían definido su rival.

Parense de Manos se convirtió en uno de los eventos deportivos amateur más reconocidos en el territorio argentino donde distintas figuras del espectáculo, periodismo, deportes, entre otros ambientes que se suben a un cuadrilátero para batallar luego de una larga preparación para llegar al mejor puno posible. Entre medio de distintos nombres que pelearían el 20 de diciembre cuando se desarrolle el evento en el estadio Tomás Adolfo Ducó en la Capital Federal, apareció el de Marcos Rojo cuando todavía era jugador de Boca .

Luquitas Rodríguez , un reconocido streamer que comanda el programa radial Paren la Mano, reveló en diálogo con el streaming AZZ que el actual defensor de Racing había decidido pelear en el evento. “Marcos estuvo cerca, sí. Le mandé mensajes, pero en la mitad Boca tuvo unos quilombos. Hubo una noche que él estaba para pelear , si era esa noche peleaba. ‘ Le rompo la cabeza’ , contó.

“Incluso, estaba el rival, que para mí era ideal. ViruZz, el español que pelea contra futbolistas” , reveló poniendo al youtuber español como rival del defensor. Finalmente, envuelto en un escándalo previo a salir del xeneize, Marcos desistió de la oportunidad y no participará de la jornada.

"Marcos Rojo estuvo cerca de pelear en Parense de Manos".



Mirá el título que nos acabás de tirar, @LuquitaRodrigue.#LuisLuisEnCEF — AZZ (@azzenstream) December 4, 2025

Las bajas que sufrirá Racing para el partido contra Boca

Racing Club eliminó a Tigre por penales en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y se medirá con Boca, que eliminó a Argentinos Juniors en La Bombonera, por un lugar en la gran final del certamen correspondiente a la Liga Profesional de Fútbol.

La Academia, que había comenzado el campeonato de una manera muy irregular, logró enderezar el rumbo y ya se encuentra entre los cuatro mejores. Pero ahora, tendrá enfrente al que es para muchos el máximo candidato y deberá afrontar ese compromiso con algunas bajas de peso.

Después de que el Matador se quede con uno menos por la roja a Ramón Arias en el cierre del segundo tiempo, todo parecía encaminarse de la mejor manera para el equipo de Gustavo Costas, pero un gesto de Gastón Martirena en el primer tiempo extra hizo que el lateral vea la segunda amarilla y que su equipo también se quede con diez. Pero las malas noticias no terminaron ahí para Racing, a falta de cuatro minutos para el cierre del segundo tiempo extra fue Santiago Sosa, una de las figuras de la Academia, el que recibió la amonestación por duplicado luego de una fuerte patada en el rostro de Alfio Oviedo.

Tanto Martirena como Sosa son titulares indiscutidos para Costas, que deberá rearmar el sector defensivo justo ante uno de los ataques más temibles de la actualidad. El ex River se presentaba como una carta fundamental para intentar controlar al doble '9' del Xeneize y el lateral iba a ser determinante en el intento de controlar a Exequiel Zeballos.

A estos dos expulsados se le suman algunos jugadores tocados, como Santiago Solari, que tuvo que abandonar el campo de juego con una molestia muscular y deberá realizarse estudios.