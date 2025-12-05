Con Colapinto como protagonista y algunos ausentes: cómo fue la foto de fin de año de los pilotos de Fórmula 1

La Fórmula 1 publicó en sus redes sociales la típica foto de fin de año de la cual participan los pilotos de la categoría.

El cierre de cada año en la Fórmula 1 deja una foto especial que deja de lado cada una de las diferencias que puede tener cada uno de los pilotos mientras están en competencia por el Gran Premio. Esta temporada todavía el campeonato tiene a tres posibles ganadores en la última fecha del calendario que se está disputando en Abu Dhabi: Lando Norris, Óscar Piastri y el múltiple campeón Max Verstappen que renació tras un inicio complicado.

En las últimas horas la máxima categoría del automovilismo compartió en sus redes sociales la típica foto que realizan los pilotos durante una amistosa cena donde todos los protagonistas confluyen en un evento plagado de risas. En esta oportunidad, y por segundo año consecutivo, Franco Colapinto fue protagonista en la imagen como miembro de la escudería Alpine.

En la imagen compartida se lo ve en una punta del grupo un poco apartado del centro de la escena, teniendo justo por detrás de él al piloto de Ferrari Charles Leclerc. Entre algunos temas que se barajaron en la mesa, probablemente se haya hablado sobre la definición del campeonato.

Llamativamente entre las figuras que aparecieron en la foto sobresalieron las ausencias de Fernando Alonso y Lance Stroll (ambos de Aston Martin) y Nico Hulkenberg (Kick Sauber), aunque no se confirmó el motivo del faltazo.

Cronograma de actividades en Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

Prácticas Libres 1 - 06.30 a 07.30 (Colapinto puesto 10°)

- 06.30 a 07.30 (Colapinto puesto 10°) Prácticas Libres 2 - 10.00 a 11.00

Sábado 6 de diciembre

Prácticas Libres 3 - 07.30 a 08.30

07.30 a 08.30 Clasificación - 11.00 a 12.00

Domingo 7 diciembre

Carrera - 10.00

¿Otra estrella mundial a La Bombonera? El piloto de Fórmula1 que quiere llevar Colapinto al estadio

La Bombonera se volvió en un recinto que acogió figuras mundiales del mundo artístico durante sus visitas por el territorio argentino. Desde Liam Gallagher de Oasis, pasando por Dua Lipa, Rosalía, entre otras figuras que se tomaron su tiempo para visitar uno de los estadios más míticos del país y el mundo.

Franco Colapinto es una de las figuras mundiales que representa a la Argentina y es un hincha acérrimo de Boca, que tiene entre sus filas al campeón del mundo Leandro Paredes como una de las figuras descollantes que le cambió la cara al equipo. A todos lados que va, nombra a la institución de La Ribera o lleva consigo la camiseta que destaca a la institución.

En medio del fervor por las diferentes visitas internacionales, hace algunas semanas el piloto confesó a qué figura de la Fórmula 1 llevaría a que viva la experiencia en el estadio. "Me gustaría que Hamilton vaya a la Bombonera, se volvería loco", dijo y agregó: "Es una energía muy linda la que sentís en esa cancha y es algo muy especial".

Colapinto-Hamilton

"La gente cuando va por primera vez no sabe lo que le espera. Ese estadio lleno de gente gritando, que tiembla... Al final es una cancha muy linda y que se disfruta mucho. Lo más especial es que no hay nada igual, no hay nada parecido en ningún otro lado y eso lo hace mucho más impresionante", contó en diálogo con ESPN.