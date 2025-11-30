Durísima frase de Franco Colapinto después de salir 14 en Qatar: "Ojalá se termine"

El argentino habló con la prensa después de la penúltima fecha que se corrió este domingo y donde ganó Verstappen.

Franco Colapinto tuvo una actuación positiva en la anteúltima fecha de la temporada en la Fórmula 1 . Le fue mal tanto en el sprint como en la clasificación y después largó último en la final por decisión de Alpine , debido a modificaciones realizadas en el auto. Después finalizó en el puesto 14, mientras otros pilotos como Hulkenberg o Bearman no pudieron terminar la carrera.

Sin embargo, en lo personal el balance del argentino estuvo lejos de ser el ideal y se mostró notablemente desgastado por la complejidad de correr en la peor escudería de todas.

En ese contexto, Colapinto declaró: "está siendo un final de temporada difícil. Lo positivo es que queda una sola carrera. Ojalá que se termine, queda poco".

auto colapinto qatar

Incluso se permitió ser irónico al autocensurarse por una mala palabra: "Es un circuito en el que no hay paredes pero que no te permite errores porque está esa grava de mier... perdón, esa grava que no te deja irte ni un centímetro, je... Son curvas rápidas y divertidas para manejar pero por otro lado muy difícil de seguir y de pasar. Dos paradas hicieron la carrera muy monótona y aburrida".

"Esta pista no me cayó bien, no estuve cómodo en todo el fin de semana, así que ojalá que vengan mejores", concluyó.

Embed "NO ENCUENTRO EL RITMO... NO TENGO CONFIANZA LA VERDAD", la palabra de Colapinto tras su puesto 14 en Qatar.



#QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/loQNFiNyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025

Cómo quedó el campeonato para la última fecha

La victoria de este domingo de Max Vertsappen, piloto de Red Bull, en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 dejó la pelea por el título más que apretada y todo se definirá en Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina.

En el marco de la última fecha del calendario de la máxima categoría del automovilismo, Lando Norris (McLaren), el propio Verstappen y Oscar Piastri (McLaren) deberán definir al próximo campeón.

De momento, el líder de la clasificación por el trofeo es el corredor británico con 408 puntos. En tanto, el neerlandés de Red Bull se encuentra con 396, mientras que el australiano completa el podio con 392.

Norris llegaba al Circuito Internacional de Lusail con la chance de abrochar el título de campeón por primera vez en su historia. Sin embargo, finalizó en la cuarta plaza por detrás del español Carlos Sáinz (Williams), su ex compañero de equipo, y dejó el campeonato más que abierto luego del triunfo de Verstappen.

El ganador del Gran Premio de Abu Dhabi, que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, se llevará 25 puntos, el escolta 18 y el tercero 15. En la mima línea, el cuarto se quedará con 12 unidades, el quinto con 10, el sexto con 8, el séptimo con 6, el octavo con 4, el noveno con 2 y el décimo con 1.

En caso de igualdad de puntos se definirá por la mayor cantidad de carreras ganadas, algo en lo que también están empatados con siete triunfos cada uno.un82UQ

Si eso sucede, se definirá por la obtención de mayor número de segundos puestos y ahí la ventaja es de Norris con 8, mientras que Verstappen tiene 5 y Piastri 4.

Que debe pasar para que Norris sea campeón

Debe salir primero, segundo o tercero sin depender de lo que hagan el resto de los pilotos.

Salir cuarto o quinto y Verstappen deberá llegar del segundo puesto hacia abajo.

Salir sexto o séptimo, Verstappen y Piastri deben arribar del segundo lugar hacia abajo.

Salir octavo, Verstappen debe arribar del tercer puesto hacia abajo y Piastri del segundo hacia abajo.

Salir noveno, Verstappen del cuarto para abajo y Piastri del segundo hacia atrás.

Salir décimo, Verstappen del cuarto puesto hacia abajo y Piastri del tercero hacia abajo.

Que debe pasar para que Verstappen sea campeón

Debe salir primero y Norris del cuarto lugar hacia abajo.

Debe salir segundo, Norris del octavo hacia abajo y Piastri no debe ser primero.

Debe salir tercero, Norris noveno hacia abajo y Piastri bo debe ser primero.

