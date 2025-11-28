Deportes La Mañana Franco Colapinto Fuera en SQ1: Franco Colapinto y Pierre Gasly no pudieron dominar el Alpine

El monoplaza volvió a dar muestras de su rendimiento en el Gran Premio de Qatar, donde ambos pilotos finalizaron en las últimas posiciones.







Franco Colapinto largará último en la sprint del sábado.

Alpine no levanta cabeza con un monoplaza al que le falta velocidad, entre otras cosas, y dejó a los pilotos de la escudería Franco Colapinto y Pierre Gasly en los últimos puestos de la clasificación sprint del Gran Premio de Qatar. El argentino quedó en el puesto 20°, mientras que el francés quedó 19°, ambos alejados de los puestos de clasificación a SQ2.

El GP de Qatar es la anteúltima fecha antes de la finalización de una temporada que marcó el regreso de Colapinto a la Fórmula 1, pero con la frustración de no haber podido puntuar aún. Con estos resultados, y a la vista del rendimiento del monoplaza en el circuito, será difícil romper esa racha antes de fin de año.

Además de el pilarense y Gasly, los otros pilotos eliminados en el primer corte de la qualy sprint fueron Lance Stroll de Aston Martin, Liam Lawson de Racing Bulls y Lewis Hamilton de Ferrari, otro que tuvo un año para el olvido.