Polémica definición: Verstappen dio el golpe en Qatar y la Fórmula 1 se resuelve en la última fecha

El neerlandés aprovechó el cambio de neumáticos impuesto para esta carrera y el error de estrategia de McLaren para lograr la victoria y quedar segundo detrás de Lando Norris.

En una linda carrera de la Fórmula 1 , Max Verstappen se quedó con una gran victoria en Qatar , por la penúltima fecha del campeonato. El neerlandés volvió a demostrar su capacidad de manejo arriba del Red Bull y también contó con los errores de McLaren , la escudería de Lando Norris y Oscar Piastri .

Para esta carrera, los pilotos fueron obligados a no superar las 25 vueltas con los neumáticos Pirelli y tuvieron que ingresar 18 autos a los boxes al mismo tiempo.

En ese contexto, McLaren demoró más que el resto en cambiar las gomas y en esa decisión radicó buena parte del resultado final.

Con la victoria, Max llegó a 396 puntos en el campeonato, superando a Piastri y quedando a doce de Norris (408). La definición del título será la semana que viene en Abu Dabi.

Buen desempeño de Colapinto

Franco Colapinto largó desde boxes en el Gran Premio de Qatar tras una clasificación complicada que lo dejó afuera en la Q1.

La escudería confirmó cambios técnicos en el monoplaza del argentino, que obligaron a modificar su posición de salida para la carrera del domingo en el Circuito de Lusail.

Con un buen desempeño y una correcta estrategia de Alpine, trepó hasta el puesto 14 tras largar último.

La crónica de la carrera

Verstappen ganó la carrera con una gran estrategia, mientras que Oscar Piastri cerró como escolta con el McLaren y de manera sorpresiva, con Williams, el español Carlos Sainz culminó el podio tercero.

La competencia tuvo movimiento apenas en la largada, cuando Piastri aprovechó la mejor tracción por el exterior para sostener la pole y Verstappen superó sin dificultad a Norris para colocarse segundo.

El desarrollo lineal previsto cambió con el safety car provocado por el toque entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly, que abrió el juego estratégico.

Verstappen y casi todo el grupo fueron a boxes para cambiar los neumáticos medios pero McLaren decidió lo contrario y dejó a Piastri y Norris en pista para establecer un 1-2 que debía respaldarse con ritmo y distancia sobre el holandés.

Esa ventaja nunca llegó y la estrategia quedó comprometida para el resto de la prueba, cuando en la vuelta 32 el campeón cumplió su segunda parada con la goma dura, seguido por Sainz, Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Isack Hadjar y George Russell.

Con el compuesto duro, Verstappen recortó la diferencia hasta quedar debajo del segundo respecto de Norris y McLaren asumió entonces que su apuesta inicial no había funcionado.

En el giro 42, Piastri ingresó a boxes y volvió a pista a 17 segundos del Red Bull. Dos vueltas después, Norris hizo su parada, pero regresó detrás del Williams de Sainz y del Mercedes de Antonelli, complicando su remontada.

El británico inició un ataque constante sobre Antonelli, pero solo consiguió superarlo en la última vuelta para terminar cuarto, detrás de un Sainz que llevó un auto dañado al podio. Esa maniobra quedó para la polémica, ya que el italiano lo habría dejado pasar al británico.

Piastri cedió terreno y Verstappen se encaminó sin oposición hacia la victoria.un82UQ

El campeonato queda abierto para Abu Dhabi: Norris lidera con 408 puntos, Verstappen queda segundo con 396 y Piastri cae al tercero con 392.