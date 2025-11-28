Franco Colapinto va por la sprint y la qualy de la carrera principal: horarios y cómo verlo

Se espera un sábado de mucha acción en la Fórmula 1, en un sábado definitorio para las aspiraciones de quienes luchan por el mundial de pilotos.

El Gran Premio de Qatar continúa con su programación habitual tras la actividad inicial del viernes. Con la llegada del sábado y el domingo, se concentran las sesiones más relevantes para definir el orden de largada y el desenlace del fin de semana donde Franco Colapinto buscará mejorar su performance. A continuación se detalla el cronograma, con los horarios correspondientes a la Argentina .

La transmisión del fin de semana estará disponible en los servicios habituales para la Fórmula 1. Tanto la Carrera Sprint como la clasificación y la carrera del domingo podrán verse mediante la plataforma Disney+, que cuenta con los derechos de emisión.

Además, los canales deportivos que operan en la región continúan ofreciendo cobertura del evento a través de sus señales tradicionales y servicios de streaming vinculados. En el caso de Argentina, la transmisión estará a cargo de Fox Sports.

Un viernes decepcionante para Franco Colapinto

Alpine no levanta cabeza con un monoplaza al que le falta velocidad, entre otras cosas, y dejó a los pilotos de la escudería Franco Colapinto y Pierre Gasly en los últimos puestos de la clasificación sprint del Gran Premio de Qatar. El argentino quedó en el puesto 20°, mientras que el francés quedó 19°, ambos alejados de los puestos de clasificación a SQ2.

El GP de Qatar es la anteúltima fecha antes de la finalización de una temporada que marcó el regreso de Colapinto a la Fórmula 1, pero con la frustración de no haber podido puntuar aún. Con estos resultados, y a la vista del rendimiento del monoplaza en el circuito, será difícil romper esa racha antes de fin de año.

Además de el pilarense y Gasly, los otros pilotos eliminados en el primer corte de la qualy sprint fueron Lance Stroll de Aston Martin, Liam Lawson de Racing Bulls y Lewis Hamilton de Ferrari, otro que tuvo un año para el olvido.

En la pelea por el campeonato, el australiano Oscar Piastri con su McLaren quedó en el primer puesto de la clasificación con un tiempo de 1:20.055, el británico George Russell con su Mercedes finalizó en el segundo puesto con 1:20.087 y Lando Norris, con McLaren, tercero con 1:20.285.

El cuatro veces campeón Max Verstappen, con su Red Bull, no hizo una gran actuación y cerró su participación en el sexto puesto con un tiempo de 1:20.528, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda.

Por otro lado, Colapinto tuvo una muy floja actuación y terminó último en la práctica libre del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de Fórmula 1. El argentino registró un muy flojo tiempo con gomas duras (no pudo mejorarlo con las blandas) y quedó a poco más de dos segundos y medio del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien giró en 1:20,954.

En el segundo lugar quedó el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), a solo 58 milésimas de su compañero de equipo, mientras que el otro piloto que pelea por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se sintió muy incómodo en su monoplaza durante toda la sesión y finalizó sexto, a poco más de medio segundo del líder.