La autocrítica de Franco Colapinto tras quedar último en la qualy y la sprint del GP de Qatar

El argentino de Alpine arrastra un mal fin de semana en general, luego de bajos rendimientos el día viernes y sábado.

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto , quedó eliminado en la Qualy 1 del Gran Premio de Qatar y largará último en la carrera principal del domingo. En el Circuito Internacional de Lusail, las autoridades le anularon el registro de la primera vuelta al pilarense por tocar el leca y finalizó último , lugar desde donde saldrá el domingo en la carrera principal que se dará a las 13 horas.

En paralelo, su compañero francés Pierre Gasly cerró una buena clasificación , llegó hasta la Q3 y largará noveno. En tanto, la pole position fue para el australiano de McLaren, Oscar Piastri , que será escoltado por su compañero británico Lando Norris . Tercero largará el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

Tras esto, el argentino se alejó de las críticas hacía su auto como lo ha hecho en gran parte de la temporada y reconoció: “Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino . Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y en la última... tampoco fue muy buena. Triste, porque creo que fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. No cerré una buena vuelta. No fue una buena qualy”.

Colapinto

“Anduve muy mal durante toda la sesión. Me salí dos veces y perdí tiempo. Es culpa mía... No hice una buena sesión. No hice una vuelta limpia y no pude maximizar el rendimiento del coche. No estoy contento conmigo mismo. Hoy no he hecho un buen trabajo. Me salí en la primera vuelta al intentarlo y lo ejecuté mal” añadió.

Además, Colapinto destacó el trabajo de su compañero francés Pierre Gasly: “Anduvo mejor. Creo que a mí me costó un poco más. Igualmente, no manejé bien y eso es lo principal. Lo intentaremos, pero adelantar aquí es muy difícil. Será duro, pero lo intentaremos”.

La parrilla de salida del Gran Premio de Qatar

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Andrea Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull Racing) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Nicolas Hülkenberg (Kick Sauber) Liam Lawson (Red Bull Racing) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Alexander Albon (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine).

Así fue la carrera Sprint

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) consiguió un sólido triunfo en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar que le permite mantenerse firme en la pelea por el título. El podio lo completaron los británico George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

La carrera fue prácticamente un monólogo de Piastri, quien largó desde la pole position luego de la gran clasificación de este viernes. El australiano largó muy bien y en todo momento marcó el ritmo de la carrera para terminar cómodo por delante de su escolta, que fue Russell.

En el tercer puesto terminó Norris, quien dio un buen paso en su búsqueda del título, ya que con este resultado no perdió tanta diferencia con respecto a Piastri, a quien le saca 22 puntos. Además estiró la distancia a 25 unidades con el neerlandés Max Verstappen, quien tras una muy buena largada finalizó cuarto.

Los otros cuatro pilotos que sumaron puntos en la sprint de Qatar fueron el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr. (Williams).

El argentino Franco Colapinto (Alpine), por su parte, largó desde el pit lane luego de que su equipo hiciera cambios en su monoplaza tras la floja actuación de este viernes en la clasificación y cruzó la bandera a cuadros en el último puesto.