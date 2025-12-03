¿Otra estrella mundial a La Bombonera? El piloto de Fórmula1 que quiere llevar Colapinto al estadio

El joven piloto oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, expresó su deseo de hacerle vivir la experiencia a un campeón de la categoría.

La Bombonera se volvió en un recinto que acogió figuras mundiales del mundo artístico durante sus visitas por el territorio argentino. Desde Liam Gallagher de Oasis, pasando por Dua Lipa, Rosalía, entre otras figuras que se tomaron su tiempo para visitar uno de los estadios más míticos del país y el mundo.

Franco Colapinto es una de las figuras mundiales que representa a la Argentina y es un hincha acérrimo de Boca , que tiene entre sus filas al campeón del mundo Leandro Paredes como una de las figuras descollantes que le cambió la cara al equipo. A todos lados que va, nombra a la institución de La Ribera o lleva consigo la camiseta que destaca a la institución.

En medio del fervor por las diferentes visitas internacionales, hace algunas semanas el piloto confesó a qué figura de la Fórmula 1 llevaría a que viva la experiencia en el estadio. "Me gustaría que Hamilton vaya a la Bombonera, se volvería loco" , dijo y agregó: "Es una energía muy linda la que sentís en esa cancha y es algo muy especial".

Colapinto-Hamilton

"La gente cuando va por primera vez no sabe lo que le espera. Ese estadio lleno de gente gritando, que tiembla... Al final es una cancha muy linda y que se disfruta mucho. Lo más especial es que no hay nada igual, no hay nada parecido en ningún otro lado y eso lo hace mucho más impresionante", contó en diálogo con ESPN.

La fecha y el lugar en el que Alpine presentará el nuevo auto de Colapinto

Todavía queda una carrera para finalizar la temporada 2025 de Fórmula 1. Como corresponde, Alpine se presentará, pero su cabeza no estará en Abu Dhabi sino en Barcelona. Allí, en enero, se disputarán los test de pretemporada, en los que se empezará a ver qué tan buen trabajo hizo en su monoplaza, y este martes se conoció que la escudería francesa presentará el auto que correrá Franco Colapinto en 2026.

"Guardá la fecha", fue el mensaje del equipo con base en Enstone para sus seguidores. En él, una día y una locación: 23 de enero y Barcelona, España. Esas serán la fecha y las coordenadas en las que, pese a que faltará para que se inaugure el campeonato, se le dará inicio al 2026.

Este evento de presentación se desarrollará tres días antes de que los Fórmula 1 del mañana, con muchos cambios técnicos en relación a los años anteriores, salgan a la pista por las pruebas en el Circuit de Catalunya (entre el 26 y el 30 de enero). Por primera vez, Alpine será impulsado por un motor Mercedes, una de las cuestiones que genera más expectativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1995857499581526309&partner=&hide_thread=false We've got something to show you...



23.01.26@MSCCruisesUSA pic.twitter.com/EsLSlTQ0C9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 2, 2025

Además de los galos, hubo otras escuderías que dieron a conocer las fechas en las que introducirán sus monoplazas de la temporada siguiente: Red Bull y Racing Bulls, con una nueva formación de pilotos, organizarán un evento conjunto junto con Ford el 15 de enero, en tanto que Aston Martin estrenará sus máquinas diseñadas por Adrian Newey el 9 de febrero.

Durísima frase de Franco Colapinto después de salir 14 en Qatar: "Ojalá se termine"

Franco Colapinto tuvo una actuación positiva en la anteúltima fecha de la temporada en la Fórmula 1. Le fue mal tanto en el sprint como en la clasificación y después largó último en la final por decisión de Alpine, debido a modificaciones realizadas en el auto. Después finalizó en el puesto 14, mientras otros pilotos como Hulkenberg o Bearman no pudieron terminar la carrera.

Sin embargo, en lo personal el balance del argentino estuvo lejos de ser el ideal y se mostró notablemente desgastado por la complejidad de correr en la peor escudería de todas. En ese contexto, Colapinto declaró: "está siendo un final de temporada difícil. Lo positivo es que queda una sola carrera. Ojalá que se termine, queda poco".

image

Incluso se permitió ser irónico al autocensurarse por una mala palabra: "Es un circuito en el que no hay paredes pero que no te permite errores porque está esa grava de mier... perdón, esa grava que no te deja irte ni un centímetro, je... Son curvas rápidas y divertidas para manejar pero por otro lado muy difícil de seguir y de pasar. Dos paradas hicieron la carrera muy monótona y aburrida".

"Esta pista no me cayó bien, no estuve cómodo en todo el fin de semana, así que ojalá que vengan mejores", concluyó.

Al pilarense ya solo le queda un solo gran premio antes de finalizar la temporada 2025. Ya fue confirmado como piloto de Alpine de cara al 2026 y se encuentra trabajando con el equipo en el nuevo monoplaza.