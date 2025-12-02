Pipa Benedetto habló sobre su polémica salida de Boca: "Me achacaban cada quilombo"

El ex delantero del Xeneize aclaró algunas versiones sobre su salida, tras una supuesta pelea con el entrenador Diego Martínez.

Darío Benedetto brindó una entrevista en el programa 90 minutos de ESPN y habló sobre su polémica salida de Boca, mientras el entrenador era Diego Martínez. El Pipa desmintió los rumores sobre una pelea con el DT y dijo: " Me achacaban cada quilombo y terminaba siempre sucio yo como si fuese un espectáculo".

El 2024 de Boca fue bastante irregular en lo que respecta al fútbol, pero tuvo un año convulsionado con ciertas polémicas extra futbolísticas. En septiembre de ese año, Benedetto fue apartado del plantel por el entrenador Diego Martínez.

La versión principal decía que el delantero no había llegado en óptimas condiciones para el entrenamiento, tras un fin de semana de festejo por su cumpleaños 34. La respuesta ante el reproche de Martínez habría sido la frase "noches alegres, mañanas tristes".

Este supuesto incidente llevó a su recisión de contrato y salida de Boca, donde tuvo una segunda etapa floja a comparación de un primer paso consagratorio. Benedetto desmintió esta versión y aclaró: "No me acuerdo haber dicho 'noches alegres mañanas tristes', yo estaba en una también... con Diego (Martínez) tuvimos una charla apenas llegó y hablamos de todo".

Diego Martínez también había desmentido la versión de la salida de Benedetto

En una entrevista con Mundo Ascenso, el ex DT de Boca negó la veracidad de aquella expresión y de cualquier conflicto profundo con el jugador. “¿Quién te dijo eso? ¿Dónde salió que dijo eso? Con Darío tuvimos una excelente relación”, afirmó. Al mismo tiempo, advirtió que muchas de las situaciones ocurridas dentro del plantel fueron amplificadas por el entorno mediático.

En este sentido, planteó que, en un club como el Xeneize, “se genera tanto afuera que termina siendo más fuerte de lo que pasa adentro”, y remarcó que la interpretación de los comportamientos individuales debe contemplar “los contextos, cada situación y cómo manejarlo”.

Pipa Benedetto habló sobre su salida de Newells y el presente de Boca

Ante la salida de Cristian Fabbiani como técnico de Newells, Lucas Bernardi asumió el interinato para las últimas fechas del torneo y le comunicó al Pipa que no lo tendría en cuenta, llevando esta decisión a su salida anticipada del club rosarino.

Con respecto a su salida, Benedetto declaró: "Newell's es un quilombo. Me sorprendió que un interino te diga que no te va a tener en cuenta cuando asume por tres fechas. Yo me sentía bien. Le dije quedate tranquilo que arreglo con el presidente y no vas a tener problemas".

Sobre el presente de Boca, el ex nueve del club opinó sobre el ciclo de Claudio Úbeda: "A Ubeda lo veo muy bien en Boca, lo levantó. Hizo un cambio cuando jugamos con Newell's y nos ganaron 5-0, le hizo muy bien y se nota. Hacía rato que no veía jugar a Boca un clásico así contra River, se lo llevó por delante".

Por otro lado, habló sobre la importancia de Leandro Paredes para Boca: "Yo tengo tres numero 5 argentinos que para mí fueron los mejores que ví: Fernando Gagp, Éver Banega y Leandro Paredes". Y aclaró que el Xeneize cambió para bien desde la llegada del campeón del mundo.