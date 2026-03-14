Un argentino hace historia en la UFC

El peleador argentino Kevin Vallejos enfrentará al estadounidense Josh Emmett en el combate estelar del UFC Vegas 114 , que se disputará en el estadio Meta Apex durante la noche del sábado 14 de marzo y madrugada del domingo 15.

En concreto, se tratará de una pelea entre dos combatientes que se ubican en el ranking de los 15 mejores peleadores del peso pluma ( Emmett es undécimo y Vallejos decimocuarto) y podría disparar al argentino hacia las primeras 10 posiciones de la lista, acercándolo a una hipotética pelea por el título.

Además, la cartelera contará con otra pelea estelar, a disputarse en peso paja y protagonizada por la brasileña Amanda Lemos , quinta en el ranking, y la canadiense Gillian Robertson , octava en el listado de su peso, en 115 libras.

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Luego de un 2025 soñado, Kevin Vallejos buscará continuar creciendo y haciendo historia en las artes marciales mixtas argentinas, al protagonizar una velada de UFC en la que será apenas su cuarta pelea en la principal promotora a nivel mundial.

La carrera de Kevin Vallejos en la UFC

El “Chino” se ganó un contrato con la empresa que conduce Dana White a finales de 2024, con una gran demostración ante el estadounidense Cam Teague en un certamen de promoción denominado Contender Series, para luego debutar en la firma el 15 de marzo de 2025, el próximo domingo se cumplirá exactamente un año.

Lejos de los nervios, su primera pelea fue inmejorable. Enfrentando al surcoreano Seung Woo Choi, Vallejos consiguió un triunfo por nocaut técnico a mediados del primer round, luego de conectar un puñetazo giratorio y definir el pleito con golpes en el suelo.

Su segunda pelea se dio en agosto, ante el estadounidense Danny Silva, aunque fue con menos espectáculo: aunque no hubo nocaut, el marplatense se impuso por decisión unánime en las tarjetas.

En su tercer combate, el argentino terminó de asombrar al mundo. Kevin Vallejos debió enfrentarse a un gran y experimentado peleador como lo es el georgiano Giga Chikadze, quien le generó problemas durante todo el primer round con una patada particular que lo caracteriza, que impacta directamente al hígado.

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Pero el poder del peleador que se destaca por su boxeo a los 24 años pudo más, y repitió la fórmula de su primer triunfo en UFC, con un efectivo puñetazo giratorio que sorprendió y derribó al georgiano, para que Vallejos vuelva a definir el resultado en el suelo, con codazos a la cabeza.

Su buen nivel y sorprendente racha le trajo más de una comparación con el español Ilia Topuria, uno de los mejores peleadores de la actualidad que posee un gran poder de nocaut, y le trajo un emparejamiento peligroso de cara a su progreso en la categoría, Josh Emmett.

A pesar de tener 41 años, y arrastrar un historial de 1-3 en sus últimas cuatro peleas, Emmett es uno de los luchadores más temidos de la categoría.

Con 19 victorias, 7 de ellas por nocaut, en las 24 peleas de las que participó en el deporte, el cinturón violeta en jiu-jitsu brasileño tiene en su haber uno de los nocauts más impresionantes de la historia del deporte, en su último triunfo, frenando en seco a Bryce Mitchell con un certero volado que impactó de manera directa en el ojo izquierdo de su rival, que cayó al suelo de manera inmediata y permaneció casi inmóvil durante un largo rato.

Así, Vallejos tendrá la pelea más difícil de su vida ante un rival al cual describió como una “leyenda” algunos días atrás, pero que deberá superar para poder mantener el sueño de ser el primer argentino en disputar una pelea por un título en la UFC.