La Fórmula 1 tomó una decisión con los GP en Medio Oriente

Luego de las especulaciones a través de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, la máxima categoría del automovilismo publicó un comunicado.

La organización de la Fórmula 1 confirmó que no se disputarán los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, debido a la guerra que se está desarrollando en Medio Oriente en estas últimas semanas.

La máxima categoría del automovilismo confirmó esta suspensión en sus redes sociales debido a la escalada bélica del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y aseguró que no habrá sustituciones en el calendario y serán dos fechas menos en la temporada.

Estas dos fechas, de las principales en el siglo XXI en la Fórmula 1 , se iban a disputar el próximo 12 y 19 de abril . En su comunicado, la organización aseguró que “los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril. Debido a la situación actual en Oriente Medio, los Grandes Premios, junto con las rondas de la F2, la F3 y la Academia de la F1, no se celebrarán según lo previsto. Aunque se consideraron alternativas, no se realizarán sustituciones en abril”.

La escalada del conflicto bélico, con bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y el asesinato del líder iraní Ali Khameneí hace algunas semanas, agudizaron la situación y provocaron esta decisión de la Fórmula 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032939894989836767&partner=&hide_thread=false The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Además, la navegación en el estrecho de Ormuz se ha complicado y el traslado de los equipos se dificulta, sumado a que las escuderías ya tenían buena parte de su instrumentación varada en Baréin debido a que allí se realizaron los test de pretemporada y ahora deberán resolver cómo lo retiran antes de que el conflicto bélico se agudice.

Esta suspensión de esta carretas significan el primer coletazo oficial que tiene el conflicto bélico de Medio Oriente en el deporte mientras se potencian las chances de que la Finalissima de fútbol masculino entre Argentina y España no se dispute en Qatar como estaba prevista y la selección de Irán se baje del Mundial de fútbol que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en junio.

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la sprint de Fórmula 1 del GP de China?

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una sobria actuación para finalizar 14° en la carrera sprint del Gran Premio de China, que tuvo como ganador al británico George Russell (Mercedes). El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, ambos de Ferrari.

La carrera comenzó muy bien para Colapinto, que tras una gran largada pudo superar a cuatro oponentes en la primera vuelta para escalar hasta el 12° puesto.

Si bien no pudo mantener ese gran ritmo y terminó en el 14° lugar, bastante lejos de los primeros ocho que sumaron puntos, el argentino redondeó unas 19 vueltas muy sólidas que le podrían permitir ganar confianza de cara a la clasificación.

A su vez, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, largó en el séptimo puesto luego de la gran clasificación de este viernes por la madrugada, aunque no se pudo mantener arriba y quedó 11°.

En lo que respecta a las primeras posiciones, se dio una muy interesante batalla entre los británicos Russell y Hamilton en las primeras vueltas, pero promediando la mitad de la misma el primero de ellos tomó una buena distancia que mantuvo hasta al final, incluso a pesar del safety car que le dio emoción a las últimas vueltas.

Hamilton, por su parte, se tuvo que conformar con el tercer lugar, ya que fue superado por Leclerc. Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el británico Lando Norris (McLaren), el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el británico Oliver Bearman (Haas).